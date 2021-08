Brecha educativa: Enfrentan dualidad en clases virtuales

El regreso a clases de Vanessa Palma en su colegio femenil, ubicado en la Colonia Chapalita, será relativamente sencillo.Aunque debió continuar con sus estudios de segundo de secundaria en línea, el acompañamiento de sus profesoras fue continuo.Además, el regreso a la presencialidad será bajo estrictas medidas de higiene y con horarios escalonados, aunque el modelo híbrido donde acudían las alumnas que necesitaban algún tipo de asesoría, funciona desde hace algunos meses."Me sentí muy acompañada por mis maestras y noté que se han estado preparando con cursos para poder darnos nuestras clases en línea y que aprendamos, pero sí sentí nostalgia de no estar con mis compañeras", señaló.En su colegio, incluso, los mesabancos que eran utilizados por las pequeñas de preescolar fueron llevados a sus casas para que las alumnas continuaran viviendo una experiencia lo más similar posible a la escuela antes de la contingencia sanitaria.Una realidad completamente diferente vivirá Jimena Medina, quien estudia el mismo grado académico en una secundaria pública ubicada en la Colonia Mesa Colorada, en Zapopan, pues desde que inició la pandemia por Covid-19 las dificultades para acceder a Internet se presentaron en la mayoría de sus compañeros."Tuvieron que poner algunas de las tareas en una cartulina en la entrada de la escuela para quienes no tienen Internet", explicó."Yo sí tengo, y tengo laptop, pero por lo mismo nunca pudimos hacer videollamadas y solamente llegaban a veces algunos correos a los que si tenemos computadora sobre lo que teníamos que hacer de tarea, pero sin alguna explicación antes para entenderlo".Ante la falta de la guía de sus maestros, Jimena avanzará al último año de su secundaria con miras a conseguir un lugar en alguna de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, sin sentir la preparación necesaria para aprobar el examen de admisión y casi sin haber conocido a sus 50 compañeros de salón."Yo siento que no he aprendido nada y no sé si es porque somos muchos alumnos y los maestros no se organizan bien, o no pueden", dijo.La Secretaría de Educación Jalisco anunció que el 30 de agosto las clases regresarán de manera presencial después de año y medio, con un 50 por ciento de aforo y horarios escalonados para evitar contagios del virus.Sin embargo, los padres podrán decidir si envían a sus hijos a las aulas o continúan con sus estudios a distancia.