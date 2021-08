Brilla pianista mexicano en justa virtual

02 min 30 seg

Alejandra Carrillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sus habilidades en el piano, que desarrolló desde los siete años en Guadalajara, lo han llevado lejos.Patricio Apáez, pianista y profesor de música, ganó el mes pasado el primer lugar en piano de la competencia Salzburg Grand Prix Virtuoso para músicos de todo el mundo y que se realizó de manera virtual. Su pieza fue premiada por el jurado de entre decenas de ellas.Desde Estados Unidos, donde ahora vive y radica, el pianista nacido en México pero que se crió en Guadalajara, se dijo contento con el resultado y listo para seguir luchando por sus sueños."Estas competencias son para mí una oportunidad para compartir lo que me gusta hacer y el trabajo que he puesto en este trayecto, fuera de ahí si gano o no es otra cosa", dijo el músico de 30 años sobre los resultados."Haber ganado esta competencia fue la reafirmación de que algo estoy haciendo bien, es una oportunidad para presentar el trabajo y participar al final en un concierto de ganadores siempre es satisfactorio".Para participar de este certamen, el músico envió la grabación de un repertorio y un video de su recital de maestría. El fragmento que resultó ganador fue su interpretación de la Partita no. 2 en do menor de Johan Sebastian Bach."Como pianista y en general como músico, la música de Bach es una parte súper importante de la formación de todos, siempre hay que tocar algo de Bach, específicamente la Partita no. 2 es una pieza bastante sustanciosa dividida en seis movimientos, es una de las grandes piezas interpretadas en el piano por todos los grandes pianistas."Tiene mucho peso emocional y hasta espiritual, prepararla fue un proceso de todo mi tiempo en la maestría durante dos años".El de Salzburgo viene a sumarse a otra de sus participaciones exitosas en abril durante el Music International Grand Prix en Nueva York, donde tocó en vivo vía Zoom con un panel de jueces y ganó el primer lugar en la categoría de adulto.Ahora mismo, mientras sigue perfeccionando sus técnica, es profesor de piano en Nueva York, en una academia dedicada al piano, Piano Academy, donde él mismo estudió así como en un programa social titulado keys2success, en Nueva Jersey, para enseñar música a jóvenes y niños. Allí, dijo, estarán enfocados sus esfuerzos este año.