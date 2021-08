Brown-Forman obtiene

Certificación GPTW

05 min 00 seg

Staff Mural

Brown-Forman ocupa la posición número 24 en el más reciente listado de Great Place to Work, publicado en el año 2021.

Hora de publicación: 14:04 hrs.

Brown-Forman, la compañía de vinos y licores líder a nivel mundial con presencia en México desde hace 14 años, fue reconocida por tercer año consecutivo como una de las mejores empresas para trabajar, acto que fue formalizado con la entrega de la Certificación Great Place to Work.El distintivo es resultado de la excelente gestión colocada en su capital humano y sus programas que impulsan la diversidad, apostando por el desarrollo y trabajo multicultural a través de una cultura solidaria para trabajar con personas motivadas a respaldar el crecimiento de la compañía."Ofrecer el mejor lugar para trabajar es para nosotros mucho más que un distintivo", comparte Francisco Baeza, CEO de Brown-Forman México. "Se trata de una sólida cultura corporativa que hemos construido como reflejo de nuestros valores, conectando las aspiraciones de la organización con los valores y aspiraciones de nuestra gente. El resultado de esto es un lugar de trabajo seguro, inclusivo y atractivo".Este ranking ayuda a la compañía a medir la confianza que tienen sus empleados en ella. "Nuestro principal objetivo es comprometernos a ser cada día mejores, desarrollar el potencial humano y retener al mejor talento, logrando así tener equipos motivados, dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos en un ambiente de inclusión, desarrollo y respeto", agrega el directivo.Brown-Forman México está dedicada a crear una cultura de responsabilidad hacia el consumo, proporcionando a sus colaboradores un lugar de trabajo seguro, inclusivo y atractivo, protegiendo el medio ambiente y haciendo una contribución positiva a las diferentes comunidades para poner en acción sus valores.Sus compromisos de Gobierno Ambiental y Social (ESG) están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS), abordando diversos aspectos entre los que se encuentran la diversidad e inclusión."Ponemos a nuestros colaboradores al frente de todas nuestras decisiones y acciones, y nos aseguramos de que se sientan seguros y apoyados para que puedan fabricar, comercializar y vender nuestros productos con la mejor calidad y cuidado", explican los ejecutivos de la compañía.El desarrollo de las personas es uno de los principales compromisos de Brown-Forman. Este comienza con una base sólida de confianza en sus capacidades y habilidades, brindándoles un espacio de conexiones personales, experiencias y capacitación que les permita desarrollar todo su potencial."Creamos entornos que inspiren a las personas a dar lo mejor de sí mismas todos los días, valorando sus ideas y opiniones; reconociendo que su compromiso es fundamental para el éxito. Posteriormente esa cultura de pertenencia con relaciones sólidas y de confianza se traslada al reconocimiento de los clientes y de la comunidad".La compañía promueve y ejerce la diversidad laboral bajo la convicción de que las diferencias de las personas pueden aportar experiencias únicas y enriquecer el talento de la organización.Su filosofía está fundamentada en la convicción de que tener una fuerza laboral diversa honra la riqueza de experiencias singulares que cada colaborador aporta al trabajo.Lo anterior le permite establecer una cultura en la que todos sus colaboradores pueden expresarse plenamente y con la comodidad de reafirmar sus distintas personalidades, en un entorno que abre paso a la construcción de una perspectiva colectiva.Es importante destacar que en el año 2020 Human Rights Campaign Foundation certificó a Brown-Forman con el distintivo HRC Equidad MX 2020, como el mejor lugar para trabajar para la comunidad LGBT.Con una historia que inició hace 150 años, Brown-Forman ha enriquecido la experiencia del consumidor mediante la construcción responsable de marcas de bebidas alcohólicas de alta calidad, como Tequila Herradura, Jack Daniel's Family of Brands, Vodka Finlandia, Tequila el Jimador, Woodford Reserve, New Mix, Early Times, Chambord, BenRiach y GlenDronach, por mencionar solo algunas.Todas estas marcas cuentan con el respaldo de aproximadamente 4 mil 700 empleados y se venden en más de 170 países alrededor del mundo.En México la compañía cuenta con 202 colaboradores en la parte comercial y poco más de 500 en la destilería en Casa Herradura. Tiene oficinas comerciales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.El capital humano de esta compañía es la clave de su éxito, y es aquí donde que el área de Recursos Humanos juega un papel fundamental. Entre sus esfuerzos resaltan proyectos estratégicos soportados por sus grupos de recursos para los empleados (ERGs).Estos ayudan a solidificar las relaciones de equipo y la confianza en la gente, como son GROW, enfocado en el desarrollo de talento femenino; Young Professionals, que apoya a los talentos jóvenes; SPIRIT, que empatiza con los no bebedores; PRIDE, que apoya a la comunidad LGBT+ y COPA, que se especializa en el desarrollo de la cultura y talento latino.