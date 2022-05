Busca Britney Spears aclarar gastos con su padre en la corte

"El señor Spears puede correr, pero no puede esconderse para siempre".Esa es la sentencia de los abogados de Britney Spears sobre su padre, James, conocido como Jamie Spears, de 69 años y quien hasta el pasado mes de septiembre fue su tutor legal.Aunque la cantante lleva ocho meses de ansiada libertad, no olvida lo que sufrió durante los 13 años en los que su padre controló su vida personal y profesional, además de su fortuna, y por ello ha decidido que su equipo legal lo cite en los tribunales.Los abogados de la "Princesa del Pop" acusan a James, de 69 años y quien estuvo a cargo de Britney hasta el mes de septiembre, de estar evitando, desde hace meses, hacer una declaración legal en el tribunal competente.La primera vez que se lo notificaron fue el 20 de octubre, apenas tres semanas después de que la artista lograra la libertad, tal y como ha podido saber People. Por ello, lo acusan de "esconderse de sus obligaciones legales y fiduciarias"."Después de haber usado durante más de 13 años el dinero de su hija para pagar sus gastos legales y los ordinarios, por primera vez el señor Spears tendrá ahora que correr con sus propios gastos legales", escribe Mathew S. Rosengart, abogado de la estrella, en los documentos obtenidos por la revista.Como se asienta en las declaraciones, el dinero es importante en el caso. Los letrados de la cantante acusan a James de haberse quedado con 6.3 millones de dólares de la fortuna de Britney, y también, de "pagar a sus socios decenas de millones más" a lo largo de una tutela que califican de "corrupta y conflictiva". De hecho, justo antes de ser liberada de la custodia, el abogado de la artista ya explicó que Jamie quería recibir 2 millones de dólares para dejar de tutelarla.Los abogados llevan meses intentando que James Spears les conteste sobre "asuntos pendientes". En concreto, le han planteado que explique cómo manejó el dinero de su hija durante esos 13 años, pero, aseguran, él está "obstruyendo y obstaculizando" esa declaración.Le acusan de tener "asuntos pendientes" que está evitando cerrar con ellos y que ha rechazado algunos de los avisos que le han enviado para que declare, afirmando que no estaba "disponible", y que él vive ahora en Kentwood (Luisiana), y que las peticiones de declaración son para Los Ángeles, en California.Pocos días antes de ser liberada, se supo que Britney tenía interceptadas y vigiladas todas sus comunicaciones gracias a un dispositivo de control electrónico instalado por su padre en su celular. Ahora los abogados también acusan a James de evitar entregar "las comunicaciones relacionadas con el impactante aparato de vigilancia establecido para espiar a su hija".James fue el tutor legal de su hija desde 2007 hasta septiembre de 2021. El año pasado, en julio, la cantante logró finalmente su propio equipo legal; como su padre controlaba todo en ella, también había establecido quién era su abogado, que llegó a comparar sus capacidades con las de una persona en coma. Sin embargo, con la llegada de su nueva defensa legal, Rosengart, la situación dio un vuelco.Tras años en los que no se había escuchado su opinión ni había podido alzar la voz, Britney pudo hablar en 2021 en un tribunal, lo que fue clave también para lograr el cambio de abogado. Una declaración impactante en la que aseguró que tanto su padre como "todos los involucrados en esta custodia", incluida su manager, "deberían estar en prisión"."Antes pensaba que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí, pero ahora quiero recuperar mi vida. Ha sido suficiente", sentenció.