Busca España limitar a 3 minutos espera en call centers

01 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 11:23 hrs.

El Gobierno español aprobó este martes un proyecto de ley para acabar con las esperas interminables para hablar con un ser humano en un call center.La iniciativa exige a las empresas que atiendan a los clientes en un límite de tres minutos y da a los consumidores el derecho a ser atendidos por una persona, no por una máquina, dijo el Ministro de Consumo, Alberto Garzón."Se acabaron (...) los tiempos de espera prácticamente infinitos que producen frustración", agregó Garzón en una rueda de prensa.Las empresas de servicios públicos y básicos tendrán que responder a las reclamaciones de los clientes en un plazo de dos horas, añadió el Ministro.Las empresas deberán informar sobre las incidencias relacionadas con el suministro del servicio en una línea telefónica gratuita durante las 24 horas del día y los 365 días del año y no podrán derivar a los clientes a líneas telefónicas de pago.Quienes no cumplan la ley se enfrentarán a multas de entre 150 y 10 mil euros y hasta 100 mil euros si el problema afecta a consumidores vulnerables o las infracciones se repiten.La asociación Cex, que representa a los 'call centers' y otras empresas relacionadas con los clientes, no respondió a una solicitud de comentarios.