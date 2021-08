Busca FIA NACAM Rally impulsar a Guanajuato

Sineli Santos / Enviada

El piloto mexicano Carlos Meléndez, quien competirá en la categoría 2 del Campeonato @RallyMexico a celebrarse en Guanajuato este fin de semana.



Con el semáforo epidemiológico en amarillo y el 50 por ciento de aforo permitido en las rutas, el FIA NACAM Rally se realizará del 13 al 15 de agosto en Guanajuato.Este evento, que contempla la Zona de Norteamérica, Centroamérica, parte de Sudamérica y el Caribe, servirá para la reactivación económica del estado, que este año no contó con el Campeonato Mundial de Rally (WRC) por la pandemia de Covid-19."Esto es muy bueno para nosotros como pilotos y para la gente, vienen cinco tipos de carros, vendrán chavos de diferentes lados, además de que somos muchos los mexicanos que buscamos hacer que el Rally siga creciendo y más aquí en Guanajuato", aseguró Ricardo Cordero, líder de la categoría Rally 2 y subcampeón de la temporada 2020.Además de Cordero, las promesas del rallismo mexicano también se darán cita en el Bajío, como Alejandro Mauro, Gustavo Urióstegui y Félix Murillo; quienes buscarán cautivar a los fanáticos que se den cita en las pruebas de terracería."Ya listos para el rally, la verdad que muy emocionados de poder estar en México, otra vez, siempre se disfruta y más cuando voy a correr en casa, que me encanta, con tramos del Mundial y estoy listo para salir a darlo todo", comentó Mauro, volante en desarrollo en la academia en España del ex campeón del WRC, Xavier Pons.El Rally NACAM servirá como parámetro para adaptar a la nueva normalidad el formato de competencia del Rally Guanajuato en 2022.