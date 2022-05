Buscan extraditar a Kevin Spacey por cargos de abuso sexual

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 18:10 hrs.

Autoridades británicas buscarán la extradición formal de Kevin Spacey para enfrentar sus cargos por abuso sexual.De acuerdo a The Guardian , dicha extradición podría ser anulada a menos de que el actor decidiera regresar voluntariamente.El ex jefe de extradición del CPS, Nick Vamos, aseguró que la deportación formal podría tardar varios meses debido a que los funcionarios de justicia en Estados Unidos tendrían que analizar la documentación solicitada por Reino Unido."El Departamento de Justicia de EU encargará a los alguaciles que encuentren al Sr. Spacey y lo lleven a un tribunal federal. Siempre tuvo la opción de entregarse y no impugnar la extradición", dijo al medio.En caso de que la estrella de House Cards regresará a Gran Bretaña, no necesariamente tendría que quedarse durante meses, sino que se le podría otorgar un permiso para regresar a Norteamérica siempre y cuando regrese para enfrentar su juicio."Si regresa al Reino Unido, podría obtener un paquete de fianza que le permita regresar a los Estados Unidos", aseguró el ex jefe de extradición del CPS.Kevin Spacey fue acusado de cuatro cargos por agresión sexual contra tres hombres y un cargo por obligar a una persona a participar en una actividad sexual con penetración.