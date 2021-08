Buscan fusionar a Credijusto para cotizar en NY

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 12:37 hrs.

La compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) de Tidjane Thiam, está en pláticas exclusivas con la fintech mexicana Credijusto y el proveedor latinoamericano de datos corporativos CIAL Dun & Bradstreet con el objetivo de fusionarlas y cotizar las empresas en Nueva York a finales de este año, publicó el Financial Times.El diario dijo que el exdirector ejecutivo de Credit Suisse ha apuntado a Credijusto debido a su rápido crecimiento entre las pequeñas empresas desatendidas en América Latina, según personas familiarizadas con las discusiones, que en última instancia pueden no conducir a un acuerdo.La razón es integrar la capacidad crediticia de Credijusto con datos y análisis de CIAL para otorgar más préstamos a pequeñas y medianas empresas, dijeron las fuentes.Si la fusión tiene éxito, los fundadores de Credijusto, David Poritz, de 32 años, y Allan Apoj, de 31, continuarían liderando su negocio.Las dos compañías se fusionarían con Freedom Acquisition I de Thiam, una compañía de adquisición de propósito especial, y el acuerdo podría valorar la entidad combinada en alrededor de 1.5 mil millones de dólares, divididos aproximadamente en partes iguales, agregaron las personas.Thiam recaudó 345 millones de dólares para su SPAC en marzo a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York.La SPAC cuenta con el asesoramiento de JPMorgan Chase, Bank of America y Broadhaven. Cuenta entre sus inversionistas con François Pinault, el multimillonario francés que fundó el grupo de lujo Kering, así como con la gestora de fondos Pimco, destacó el FT.Freedom Acquisition declinó hacer comentarios, al igual que Credijusto y CIAL.En 2015, Poritz y Apoj fundaron Credijusto para mejorar el acceso al crédito de las 5 millones de pequeñas y medianas empresas de México que generan la mitad del producto interno bruto del país, dijeron al Financial Times en una entrevista esta semana.La fintech ya ha recaudado 400 millones de dólares en deuda y capital de inversionistas de alto perfil, que han sido notificados de la posible adquisición. Entre ellos se encuentran Goldman Sachs, Credit Suisse, Point72 Ventures de Steve Cohen, QED Investors, el ex director ejecutivo de Morgan Stanley, John Mack, y Hernán Kazah, cofundador de la mayor firma de capital de riesgo de América Latina, Kaszek.La entidad combinada Credijusto-CIAL tendría operaciones en 43 países. Una vez que se complete la fusión, el plan sería expandirse a otras partes del mundo, como Estados Unidos, África y Medio Oriente, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.