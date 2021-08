Buscan juzgar por traición a marinos ligados al narco

02 min 30 seg

Mayolo López

Hora de publicación: 12:39 hrs.

Los elementos de la Marina ligados al narcotráfico serán sancionados con la figura de traición a la patria y en tribunales militares o civiles, según la Ley Orgánica de la Armada aprobada hoy en comisiones del Senado.Tras la votación, el presidente de la Comisión de Marina, Eruviel Ávila, comunicó a los integrantes que se adicionaría un artículo para que en el nuevo ordenamiento se resaltara la necesidad de ser más severos con los elementos de la Armada a los que se les comprueben nexos con el crimen organizado."Para que sean sancionados con esta figura de traición a la patria y sean sancionados en tribunales militares o civiles", detalló el ex Gobernador mexiquense.Ávila pidió a los senadores su respaldo para que revisaran y aprobaran la adición y, con la respectiva firma de cada uno de ellos, mandar el dictamen al Pleno para su aprobación en el periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre próximo."Creo que es importante tomar acciones serias, contundentes, y especificarlo en esta nueva ley", planteó el legislador priista.La Ley Orgánica propuesta, que en caso de ser aprobada suplirá a la publicada en diciembre de 2002, también busca endurecer los castigos contra los elementos que incurran en hechos de corrupción, para favorecer su expulsión de la Armada en caso de faltas graves.Presente en la reunión, el vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca, subjefe Administrativo del Estado Mayor General de la Armada, explicó a los senadores que la Ley Orgánica no castiga con rigor los actos de corrupción internos."Esta falta de contundencia en la facultad sancionadora dio pie a actos de corrupción. Y siendo evidente la agobiante necesidad de acabar con la corrupción, el servidor público no puede beneficiarse del cargo que ostenta, sea del nivel que sea", expuso."Es por ello que se retoma la posibilidad de que los organismos disciplinarios, mediante un procedimiento justo, puedan determinar la baja del personal, no sólo de la milicia auxiliar, sino de la milicia permanente".Con el ordenamiento propuesto se redefinen requisitos para el ingreso y permanencia en la Armada, se introduce una nueva clasificación del personal y las consideraciones para pasar de la milicia auxiliar a la permanente.