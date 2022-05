Buscan romper tabús sobre la menstruación

Mariana Quintero

Hora de publicación: 19:57 hrs.

Educadoras y activistas llevaron a la periferia y centro de Tonalá charlas y actividades lúdicas, enfocadas principalmente en infancias y adolescencias, con el propósito de romper con los mitos de la menstruación, muchos de ellos fincados en creencias populares.San Gaspar de Las Flores, Tonalá Centro y El Rosario fueron las colonias en las que se llevaron a cabo estas charlas que se dieron dentro de la segunda edición del Encuentro Latinoamericano de Salud y Activismos Menstruales, que tuvo como sede Jalisco."Hay mucha desinformación, habitualmente no nos hablan de menstruación pero sí escuchamos muchos mitos, cosas que no se pueden hacer, que no se pueden comer (...) ese vacío hace que las personas no tengan comprensión de lo que está sucediendo en su cuerpo", explicó Carolina Ramírez, del proyecto Princesas menstruantes y una de las organizadoras del encuentro.Las jornadas de educación menstrual arrancaron a las 16:00 horas de este domingo y estuvieron conformadas por grupos de niñas y jóvenes de entre los 8 a los 16 años de edad, a quienes se les habló sobre los órganos involucrados en la menstruación, los tabúes y lo que comprende este proceso fisiológico.Ramírez comentó que muchas veces las mujeres viven su menstruación desde la enajenación, dado a la percepción que la sociedad tiene sobre ello: es algo sucio y vergonzoso."Cuando le preguntamos a las personas cuáles son las comprensiones que tiene acerca de la menstruación muchas veces no nos saben responder (...) pareciera que vivimos continuamente en un performance de cuerpos que no menstrúan, como decir 'sí menstruamos, pero hagamos como que no'", compartió.Por su parte Erendira Suarez, otra de las participantes del encuentro, comentó que se buscará seguir ocupando espacios públicos en Tonalá para seguir hablando de estos temas con niñas y adolescentes, como ya lo hace la agrupación Sembradoras Colectivo."Queremos brindarles información, brindarles un espacio para compartir, desde el juego y también para tratar de integrar a los papás y romper con los tabús", dijo.