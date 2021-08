Buscan vacuna vs. Covid-19 'embarazados'

02 min 00 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Algunos ciudadanos se creen "delanteros" y han intentado meterle un gol al Gobierno del Estado durante las jornadas de vacunación contra el Covid-19.En el macromódulo del Auditorio Benito Juárez se ha detectado a personas que alteran el código QR que aparece en las citas para acceder al biológico sin estar registrados."Hemos detectado que nos han querido meter gol alterando algunos códigos, pero al momento de leerlos vemos que no corresponden. Nos han llegado hombres embarazados", informó Mario Barriga, coordinador de macrocentro de vacunación.Incluso, ayer se sorprendió a un grupo de "treintones" que se juntaron, le metieron mano al código y pretendían entrar todos con un registro."No pasa nada, solo les pedimos que se esperen a que haya fechas disponibles y que saquen su cita y regresen", destacó Barriga.En promedio, dijo, se llegan a detectar entre tres y cuatro casos al día.Para el grupo de 30 a 39 años las citas fueron limitadas debido a la cantidad de biológico que había disponible; en menos de cinco horas se acabaron los espacios y muchos "treintones" se quedaron sin vacuna, por el momento.Según la Secretaría de Salud Jalisco, cada miércoles se abrirán citas con la llegada de vacunas; el lunes arribaron 283 mil dosis del biológico de AstraZeneca para este grupo etario.Barriga señaló que conforme se acercan grupos de edad más jóvenes, se tienen menos complicaciones para el uso de la tecnología y la presentación de los documentos.Por ejemplo, añadió, cuando se tuvo la jornada de segunda dosis para personas de 40 a 49 años, en promedio mil 500 tenían que salir de la fila y regresar porque no llevaban su expediente de vacunación completo.Actualmente, añadió el coordinador del macromódulo, se atiende no sólo a los de 30 a 39 años, a quienes se les está aplicando la AstraZeneca, sino también a embarazadas, con la Sinovac, así como a rezagados de segunda dosis de Pfizer-BioNTech en los ciudadanos de 40 y 49 y más.