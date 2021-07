¿Buscas trabajo? ¿Has publicado tu CV en TikTok?

The NYT News Services

"¡Llamando a los reclutadores!" Makena Yee, de 21 años, una estudiante universitaria de Seattle, lanzó este llamado en un video reciente de TikTok . "¡Estas son las razones por las que deberías contratarme!"Yee continuó describiendo sus cualidades: "me conduzco con confianza, me encanta ser organizada, soy adaptable y trabajo en equipo", dijo, mientras las imágenes de las empresas para las que había trabajado aparecían en una pantalla verde detrás de ella.El video de 60 segundos acumuló rápidamente más de 182 mil visitas y cientos de comentarios. Los usuarios etiquetaron a posibles empleadores. "¡Alguien contrátela!", imploró un comentarista. Yee dijo que había recibido más de 15 oportunidades laborales, que planea seguir después de una pasantía de verano.En las búsquedas de empleo actuales, los currículos pueden hacerse especiales y popularizarse con una app conocida por sus videos virales de lip-sync y bailes: TikTok.A medida que más estudiantes universitarios y recién graduados utilizan TikTok para establecer contactos y encontrar trabajo, la empresa ha introducido una función que permite a las personas postularse directamente para puestos de trabajo. Y los empleadores, muchos de los cuales enfrentan escasez de talento, están interesados. Target, Chipotle, Alo Yoga, Sweetgreen y más de tres docenas de otras empresas han comenzado a contratar personas a través de la aplicación.Los solicitantes de empleo postean videos con el hashtag #TikTokResumes y a través de TikTokresumes.com para mostrar sus habilidades, algo así como un ensayo personal de antaño. Incluyen su información de contacto y, si lo desean, su perfil de LinkedIn. Los empleadores revisan los videos, que deben hacerse públicos, y programan entrevistas con los solicitantes que encuentran más atractivos.Los currículums son un esfuerzo para ayudar a los jóvenes y que reciban un pago, dijo Kayla Dixon, gerente de Marketing de TikTok que desarrolló el programa.Esta tendencia también se presenta como consecuencia de "careertok", donde las personas comparten consejos para buscar trabajo, tips sobre currículums y oportunidades laborales. Los videos con el hashtag #edutokcareer han acumulado más de mil 200 millones de visitas desde que se introdujo TikTok en Estados Unidos en 2018.Pero los currículums en video también han suscitado inquietudes. El formato elimina un nivel de anonimato, lo que permite a los empleadores potencialmente despedir candidatos en función de cómo se ve o actúa alguien. Gran parte de la creación de redes en TikTok también depende de acumular vistas, lo que puede ser difícil para aquellos que no son expertos en la creación de contenido o que han luchado por obtener una distribución equitativa en el feed de la aplicación.TikTok no es la primera red social que las empresas han intentado aprovechar para la contratación. LinkedIn, el sitio de redes profesionales propiedad de Microsoft, es muy utilizado tanto por buscadores de empleo como por reclutadores. En 2015, Taco Bell anunció oportunidades de pasantías en Snapchat, y en 2017, McDonald's permitió que las personas solicitaran puestos de trabajo a través de una herramienta de Snapchat conocida como "Snaplications". Ese mismo año, Facebook comenzó a permitir a las empresas publicar ofertas de trabajo en sus páginas y comunicarse con los solicitantes a través de Facebook Messenger.TikTok ahora lo está llevando más allá con aplicaciones de video, en lugar de deslizar el dedo hacia una página de aplicación más tradicional. Aunque los currículums de TikTok están abiertos a personas de todas las edades, los mejores videos posteados con el hashtag son de usuarios de la Generación Z, la mayoría de los cuales están en la universidad. La aplicación dijo que más de 800 solicitantes habían enviado currículums de TikTok la semana pasada."Contratar personas o buscar candidatos a través de videos se siente como una evolución natural de dónde nos encontramos como sociedad", dijo Karyn Spencer, directora de Marketing Global de Whalar, una empresa influyente que recientemente contrató a un empleado de TikTok. "Todos nos comunicamos cada vez más a través de videos y fotos, pero muchos currículums que recibe nuestro equipo de contratación se sienten como en 1985".Kalli Roberts, de 23 años, estudiante de la Universidad Brigham Young en Utah, dijo que la película de 2001 "Legalmente Rubia" había inspirado su currículum en TikTok. Ella recreó el famoso video de aplicación que el personaje principal, Elle Woods, interpretado por Reese Witherspoon, presentó en un intento por asistir a la Facultad de Derecho de Harvard."Por favor, acepte este video como mi aplicación formal al estilo de Elle Woods", escribió Roberts en el caption. Su video se volvió viral y ahora está haciendo una pasantía en el departamento de Negocios Globales de TikTok."No sentí que mi personalidad o quién soy en realidad se reflejara en mi currículum en papel", dijo Roberts. TikTok le permitió mostrar sus habilidades, como la edición de videos y hablar en público, que podrían haber sido elementos planos en una aplicación escrita, dijo.Muchos reclutadores están mirando más allá de las aplicaciones estandarizadas en línea o a través de sitios de redes como LinkedIn, dijo Sherveen Mashayekhi, cofundador y director ejecutivo de Free Agency, una startup enfocada en la contratación en la industria de la tecnología."Las cartas de presentación no se leen y los currículums no son predictivos, por lo que se necesitan formatos alternativos", dijo. "Durante los próximos cinco a 10 años, no será solo un video; habrá otras evaluaciones como juegos para la etapa inicial del proceso de contratación".Algunas empresas dijeron que los currículums de TikTok eran una forma útil de evaluar a los candidatos para puestos de cara al público. Chipotle ha publicado más de 100 puestos vacantes en la aplicación hasta ahora para contratar a miembros del equipo de restaurantes, dijo Tressie Lieberman, vicepresidenta de Marketing Digital de la cadena."Estamos emocionados de ver las habilidades culinarias de la gente, ya sea poniendo pollo a la parrilla, habilidades con el cuchillo o personas que preparan guacamole en casa y llevan esas capacidades al restaurante", mencionó.World Wrestling Entertainment (WWE) también está usando TikTok para reclutar, comentó Paul Levesque, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Desarrollo de talento global de la WWE, y mejor conocido como el luchador Triple H. Aseguró que los currículums en video ofrecen una mejor idea de la personalidad de un solicitante, lo que es algo que la empresa valora."Para nosotros, es un poco diferente a un puesto de oficina normal en el que se mira el historial de alguien", destacó. "Realmente buscamos carisma".Shopify, una plataforma de comercio electrónico, indicó que había comenzado a recurrir a TikTok para encontrar ingenieros."Hay gente emprendedora inteligente en todas partes", señaló Farhan Thawar, vicepresidente de ingeniería de Shopify. "Si no puedes explicar un tema técnico a un niño de 5 años, probablemente no entiendas el tema. Así que tener un medio como TikTok es perfecto".Otros empleadores plantearon preguntas sobre la confianza en la viralidad para determinar la valía de un candidato. Adore Me, una empresa de lencería, comenzó a experimentar con el reclutamiento a través de TikTok en enero. Chloé Chanudet, directora de Marketing de Adore Me, comentó que le preocupaba quién tenía la mayor distribución en el feed."Las mujeres de talla grande o de color tienen muchas más probabilidades de que sus videos no se vean durante varios días", dijo. "Tenemos la preocupación de que sus currículums de TikTok puedan estar sesgados por el algoritmo".TikTok dijo que "no modera el contenido en función de la forma, la talla o la capacidad".Los postulantes centennials no se desaniman. Christian Medina, de 24 años, un aspirante a gerente de productos que se graduó de la universidad el año pasado, afirmó que había obtenido seis oportunidades laborales desde que publicó un video de TikTok el mes pasado en busca de un puesto."Encontrar un trabajo para un recién graduado es casi imposible, y LinkedIn no fue lo más útil para mí", dijo. "Definitivamente seguiré usando currículums de TikTok".