Cae helicóptero de Marina en Agua Blanca, Hidalgo

Un helicóptero de la Secretaría de Marina, donde viajaba el Secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Cisneros, se desplomó este miércoles cuando realizaba trabajos de reconocimiento para la atención de damnificados.El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que el Secretario veracruzano resultó lesionado, aunque se encuentra estable, luego de que el helicóptero de la Marina tuviera un percance en su recorrido para registrar las afectaciones que dejó el huracán "Grace"."Tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra de la Huasteca baja, el helicóptero de la Marina donde viajaba el Secretario de Gobierno, Éric Cisneros, tuvo un percance", informó vía Twitter."Me ha llamado para informar que aún con lesiones está estable y bien".Tras el percance, Éric Cisneros agradeció las muestras de solidaridad y prometió seguir apoyando a los damnificados de la región."Agradezco las muestras de solidaridad luego del percance del helicóptero de Marina en el que realizaba sobrevuelo de reconocimiento en zonas afectadas por el huracán 'Grace'. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas. Seguimos ayudando, aún con lesiones menores", escribió el Secretario en su cuenta.Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Hidalgo confirmó que servicios de emergencias se encuentran en el lugar y que no hubo personas fallecidas."Esta mañana, al @C5i_Hidalgo , a través del 911 de Emergencias, se reportó accidente de aeronave en el Municipio de Agua Blanca. Servicios de emergencias atienden el incidente. No se reportan personas fallecidas", tuiteó la SSP de Hidalgo.De acuerdo con reportes locales, en la aeronave perteneciente a la Secretaría de Marina viajaban seis personas más, de las cuales no se han detallado sus cargos.En imágenes difundidas, se observa cómo el helicóptero quedó destrozado de la parte trasera y el incidente estaba siendo atendido por elementos federales.El percance ocurrió a la altura del Municipio de Agua Blanca de Iturbide, en Hidalgo, desde donde pretendían adentrarse a la Sierra de Chicontepec, en el lado veracruzano.Un habitante de Agua Blanca relató que el helicóptero oficial cayó sobre la vía Tulancingo-Huayacocotla, cerca del deportivo municipal."Vimos el accidente como a las 10 de la mañana, normalmente aterrizan en el campo del deportivo, pero vimos cómo cayó fuera de éste y sobre esta carretera que va desde aquí (Hidalgo) hasta Huayacocotla, en Veracruz", mencionó.Justamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió un sobrevuelo que tenía programado para dimensionar los daños registrados en la entidad.