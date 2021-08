Cae recaudación vía auditorías

02 min 30 seg

Jorge Cano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de dos años seguidos de crecimiento en la recaudación mediante auditorías, el fisco tuvo un descalabro en el primer semestre al retroceder 12 por ciento real con 247 mil millones de pesos, según Hacienda.El crecimiento de estos ingresos es importante, ya que muestra los resultados del combate contra la elusión fiscal, la cual sustenta la política de no incremento de impuestos y rechazo a una reforma fiscal.El año pasado, en medio de la pandemia, las finanzas públicas tuvieron un alivio por la recaudación de 496 mil millones de pesos, el doble que en 2019.Pese a que el primer trimestre de 2021 se registraba un avance de 33 por ciento, la tendencia se desinfló para el segundo trimestre.Analistas apuntan a que las afectaciones económicas sobre las empresas han mermado la capacidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fiscalizar a los contribuyentes."La economía se ha contraído y no habrá buenos números o los mismos que se esperaban en 2021 por el cierre de las empresas pequeñas y medianas."Aunque quieran los contribuyentes, ahorita ya están en la disyuntiva de pagar salarios o pagar impuestos", explicó la fiscalista Virginia Ríos.Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, coincidió en que la recaudación por fiscalización depende de la revisión de años anteriores, por lo que las afectaciones económicas de la pandemia en 2020 y la desaceleración de 2019 se están reflejando este año."Los años previamente revisados por el SAT tenían cierto panorama económico, y eso explicaba en alguna medida los niveles de recaudación. Ahora están revisando otros años, más recientes, donde el desempeño económico fue inferior", dijo.Anticipó que para finales de año, la reducción de recaudación por auditorías seguirá en la medida que las revisiones del SAT se focalicen a los años 2019 y 2020.Ante este panorama, se prevé que el fisco se vea obligado a expandir el tipo de contribuyentes para mantener estos ingresos, estimó Ríos."Van a tomar otras alternativas de fiscalización, a incentivar la fiscalización en otras áreas en las que no han entrado. Grandes contribuyentes pueden recaudar mucho porque son grandes, pero se irán también a los medianos y pequeños. Aunque el costo es mayor, hay muchos más incumplimientos", afirmó.Dentro de la recaudación por auditorías, la pagada en efectivo por autorregularización de los contribuyentes fue la de mayor reducción en 23 por ciento al acumular 136 mil millones de pesos.La recaudación virtual, la que se logra al denegar a los contribuyentes, solicitar devoluciones, compensaciones o pérdidas fiscales, creció 22 por ciento a 111 mil millones, pero no lo suficiente para afectar el total de forma positiva.