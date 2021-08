Café contra el hígado graso

SIEMPRE BIEN / Dr. Francisco Arroyo

en MURAL

2 min 30 seg

Hace poco me encontré un artículo que habla de la relación que pudiera tener el café y el tratamiento del hígado graso no alcohólico.



Recordemos que el hígado graso es cuando este órgano tiene una degeneración que pone en riesgo al paciente ya que le hace fallar en sus funciones.



Con esto se contamina el cuerpo, ya que cuando el hígado falla entonces nuestro laboratorio interno no realiza los procesos metabólicos que nos hacen estar sanos.



Los pacientes obesos, resistentes a la insulina y los diabéticos tipo 2, así como concentraciones anormales de grasas (como el colesterol o trigliceridos) en sangre, así como los que padecen síndrome metabólico agudo (lo cual es una mezcla de presión arterial alta, concentraciones elevadas de glucosa y grasas en sangre, circunferencia abdominal más grande de lo normal), son los que pueden ser más propensos a tener un hígado graso.



Este hígado graso no está relacionado con el consumo de alcohol, pero curiosamente una de las combinaciones que pueden ayudar a estar mejor a este tipo de pacientes es el tratamiento de la obesidad así como el seguir una dieta.



Beber varias tazas de café durante el día puede actuar como medicina para el tratamiento de la enfermedad, de acuerdo con el Dr. Manal F. Abdelmalek, en una conferencia que dio sobre Actualizaciones en Gastroenterología en un foro de Enfermedades Hepáticas.



Él se basa en un meta-análisis (que es estudiar muchos otros estudios hechos en el mismo tema) de 16 estudios que se enfocaron en más de 3 mil consumidores de café y 132 mil que no eran consumidores.



Al hacer lo anterior y ver la respuesta de dosis efecto vio que los consumidores de dos o más tazas de café al día tenían un 46 por ciento menos riesgo de padecer cirrosis, cuando se comparó con los no consumidores.



Pero aun hay más, también se les relacionó a los consumidores con el tener un 27 por ciento menos de padecer cirrosis así como también disminuir un 35 por ciento el riesgo de padecer carcinoma hepatocelular.



La disminución de riesgo de las patologías anteriores eran independientes de si consumían alcohol, o tener obesidad, diabetes tipo 2 o infecciones hepáticas de hepatitis tipo B o C.



Estimados lectores: estos datos son realmente para ser tomados en cuenta ya que aunque no se ha establecido el mecanismo de acción, los resultados saltan a la vista y no me queda otra alternativa más que recomendar que tomen café.



¿Cuándo nos tomamos un cafecito?







franciscoarroyo@sportmed.mx