¡Camilo las trae locas!



Los lugares del recinto se llenaron de grupos de niñas y adolescentes que no se perdieron el show de su ídolo. Foto: Ismael Ramírez

Al Auditorio Telmex lo invadieron las niñas y adolescentes. Tapatías y de otros estados de la República que convencieron a sus papás de llevarlas al concierto de Camilo, el cantautor colombiano.En algunos casos familias enteras llenaron por mucho las butacas.Las fans de Camilo van de los 4 a los 15 años, en su gran mayoría y se hicieron presentes. Había clubs de fans, grupos de amigas uniformadas y hasta espacios para grabar Tik-toks con los más recientes éxitos del cantante.Cada que un silencio indicaba que el cantante saldría al escenario un grito explotaba y lo seguían a otros cientos.Un clima general de euforia desató el concierto de Camilo, antes de la hora marcada las niñas y adolescentes pululaban con cartulinas que confesaban su amor o le pedían bailar con ellas, aunque el personal de seguridad no les permitió ingresar con ellas.A minutos de que saliera del escenario ya se escuchaban los gritos desesperados: con una serie de contratiempos técnicos, fallas con el micrófono de Camilo, el colombiano salió al escenario con ropa blanca y sin zapatos a bailar y vibrar con el público."Kesi" fue la primera canción de la noche: si el micrófono fallaba las fanáticas cantaban al unísono la letra completa.En su primera fecha en la Perla Tapatía, Camilo agradeció a sus fans y a los padres de sus fans por traerlas a disfrutar la noche."Aunque no estoy tan seguro de que vinieron a verme a mí sino que yo vine a verlos a ustedes", les dijo como bienvenida a su tour "Adentro Pa fuera" que comenzó en México.Sus éxitos como "Ropa cara", "Favorito" y "Por primera vez ", donde pintó el escenario con luces de los colores de la bandera mexicana.También incluyó canciones de su nuevo disco, como "Pesadilla" y "Pegao", éxito que ya le da la vuelta a todo Internet.Con grandes momentos emotivos, sin que los celulares del público se apagaran ni una canción, Camilo dijo que en México siempre se ha sentido en su casa."Mi corazón llegó a México antes de que mis canciones llegaran y de que llegaran mis pies."Desde chiquito la música de ustedes llegó a mi casa y mojó lo que yo soy y lo que yo hago. No puedo hablar de mí y hablar de mi sonido sin hablar de México".Emocionadas, las fans contestaron con gritos, entonando su nombre. "Camilo, Camilo, Camilo".Así, con esa euforia es que sus seguidoras reciben el tercer álbum de estudio a estrenarse tentativamente en septiembre del cantante que acaba de ser padre con su pareja la actriz y cantante Evaluna Montaner.La canción "Índigo", dedicada a su hijo, que se ha convertido en trending topic en redes sociales desde su nacimiento, también hizo su eco en el concierto que enloqueció a un prácticamente lleno Auditorio Telmex .