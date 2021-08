Cancela Pixies gira por Estados Unidos por miedo al Covid-19

Hora de publicación: 12:22 hrs.

La banda Pixies canceló definitivamente su próxima gira por Estados Unidos, citando su preocupación por el "aumento" en los casos de Covid-19 en el mundo y en el país.El grupo debía arrancar un tour en septiembre para una serie de 11 conciertos que incluían dos shows al lado de Nine Inch Nails , sin embargo, este lunes por la mañana los músicos publicaron en redes que la gira ya no se realizaría."Lamentablemente, anunciamos hoy que cancelaremos nuestra gira de septiembre en EU, la cual comprendía 11 fechas", dijeron en un comunicado."Hemos determinado que con el aumento actual de casos de Covid, empeorados por la variante Delta, esta es la decisión correcta para la seguridad de nuestros fans y nuestro equipo, así como para la nuestra".Los miembros de Pixies concluyeron la declaración señalando que los reembolsos estarían disponibles desde el punto de compra original, y agregaron: "Pedimos que nuestros fans se mantengan seguros y saludables, y esperamos verlos a todos muy pronto".En la cancelación destacan dos fechas en Cleveland, el 21 y 23 de septiembre, donde Pixies tenía planeado actuar al lado Nine Inch Nails, banda que también ya descartó sus planes de gira para 2021."Cuando se planearon originalmente, estos espectáculos estaban destinados a ser un regreso catártico y de celebración a la música en vivo", dijo la banda liderada por Trent Reznor en un comunicado."Sin embargo, con cada día que pasa se hace más evidente que aún no estamos en ese lugar. Lamentamos cualquier inconveniente o decepción y esperamos verlos nuevamente cuando sea el momento adecuado".