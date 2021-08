Capitanes

La CEO de Aequales está impulsando la equidad de género entre empresas mexicanas con su reconocido Ranking Par. La urgencia crece, pues la pandemia ha dejado un triple efecto negativo sobre las mujeres: más desempleo, menor paga y más horas dedicadas al hogar. En México, sólo en 29 por ciento de las posiciones de liderazgo hay mujeres.







Aprieta disciplina



Aunque la Ley de Disciplina Financiera está garantizando una mejor situación de deuda para los 15 gobernadores entrantes este año, al Gobernador saliente de Colima, Ignacio Peralta, ya lo puso en apuros.



La entidad recientemente se declaró en quiebra y no ha podido cubrir el pago quincenal de miles de los trabajadores en su Gobierno.



Desde el año pasado, el Gobernador priista ha estado tocando la puerta de la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Arturo Herrera, para pedir que se le adelantaran parte de los recursos que la federación le transfiere.



El problema viene de un poco más atrás y ha crecido como bola de nieve.



En 2019, Hacienda accedió a adelantarle recursos por 400 millones de pesos, pero para 2020 ya no hubo adelanto y se optó por solicitar un crédito en junio por 740 millones de pesos para cubrir infraestructura de seguridad, remodelar el Palacio de Gobierno y trasformar hospitales para atención Covid.



A éste le siguió otra solicitud por 600 millones para el pago de aguinaldos.



El total de deuda de corto plazo con todo e intereses ya debieron pagarse pues la ley exige que se salden los adeudos de corto plazo tres meses antes del cambio de Gobierno. Peralta entrega la silla a la morenista Indira Vizcaíno el 1 de noviembre.



Como último recurso, el Gobernador saliente ha vuelto a tocar la puerta de Hacienda y se espera una solución en lo que resta de la semana.







Basura y tesoro



La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), que encabeza Máximo Vedoya, está muy interesada en la propuesta para reducir las retenciones de impuesto a los recolectores de basura.



Esta idea salió de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), de Luis Alberto Placencia Alarcón, y consiste en que la retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les aplican a los recolectores de basura pase de 5 a 1 por ciento para mejorar sus ingresos y formalización.



El gremio acerero comenta que además de ser un apoyo importante para un sector vulnerable también tendría un efecto interesante a nivel industria, pues contribuiría a incrementar el flujo legal de chatarra metálica que les llega.



Y el tema no es menor, pues 38 por ciento de la producción de acero en México depende de la chatarra reciclada, nivel superior al promedio mundial cuya dependencia es de 23 por ciento.



El interés es tal que los acereros están dispuestos a colaborar con el fisco para implementar el cambio a la brevedad.



Habrá que ver si el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro, acepta la recomendación antes del 18 de agosto, fecha en que vence el plazo para proceder con el cambio.







Parar pagos



Los proveedores de Altán Redes, de Salvador Álvarez, ya pueden irse haciendo a la idea de que los pagos vencidos y los próximos pagos que tenía que hacer la empresa de telecomunicaciones no se harán, al menos en el corto plazo.



Hace unos días le contábamos que el proveedor de soluciones de ciberseguridad de Altán estaba en espera de que la empresa de telecomunicaciones le pagara 40 millones de pesos por servicios brindados. El monto tendría que cubrirse en estos primeros días de agosto.



Sin embargo, con la admisión a trámite del concurso mercantil de Altán Redes, el proveedor de ciberseguridad de la Red Compartida tendrá que esperar todavía más para recibir lo que le deben. La situación podría replicarse con otros proveedores.



Lo que sigue es la designación de un visitador para que revise la situación financiera de la empresa y emita un dictamen.



Si Altán está en los supuestos de insolvencia previstos, la empresa podrá ser declarada en concurso mercantil e iniciaría el periodo de un año para conciliar con los acreedores y proveedores que representen 50 por ciento más uno del pasivo.



De otra forma, la empresa estaría en quiebra.







Se fusionan



Si anda en busca de asesoría legal, llama a las oficinas de Thompson & Knight y le contestan en Holland & Knight, no se asuste, porque las dos firmas legales se fusionaron.



A partir de este mes, ambos despachos internacionales se unieron a nivel global para convertirse en una firma legal más robusta, con más de mil 600 abogados en más de 30 oficinas en América Latina, Estados Unidos y Europa. En México, la nueva oficina estará encabezada por Luis Rubio Barnetche.



De esta manera, la firma ofrecerá un portafolio de servicios más amplio en los sectores inmobiliario, energético, bancario y financiero, así como en temas fiscales, corporativos, de telecomunicaciones, laborales, litigio, comercio internacional, financiero y resolución de controversias.



Del lado de Thompson & Knight, junto con un grupo de consejeros, asociados, abogados y equipo base, se incorporan los socios Gabriel Ruiz, experto en temas relacionados con hidrocarburos; Claudio Rodríguez Galán, especialista en sector eléctrico; Rodolfo Rueda, especializado en temas de regulación y relaciones con gobierno, y Mario Barrera, que reforzará el área fiscal.



