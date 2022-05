Capitanes

Es la directora del segmento institucional en Vanguard América Latina, a cargo del diseño y ejecución de estrategias de ETFs y Fondos Mutuos, así como asesoraría de inversión a Afores, Aseguradoras y Corporativos. Ha trabajado en BlackRock, UBS y es cofundadora de Mujeres en Finanzas, organización que promueve el desarrollo profesional de las mujeres en el sector financiero.







Reviven Toluca



El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), que dirige Hugo Delgado, recibió una bocanada de aire fresco.



En menos de un mes se confirmó el regreso de dos de las principales aerolíneas del País a este aeropuerto: VivaAerobus, que encabeza Juan Carlos Zuazua, y Volaris, que lleva Enrique Beltranena.



La primera anunció que volverá al aeropuerto con dos rutas a Cancún y Monterrey. VivaAerobus dejó de operar en la primera mitad del año pasado con el argumento de una estrategia alineada a las tendencias que marcaba el mercado.



En ese momento sostuvo que contemplaba reactivar esas rutas en el cuarto trimestre de 2021, pero ahora se sabe que eso ocurrirá hasta julio y septiembre de este año.



Por su parte, Volaris regresa con seis rutas, entre ellas a Los Cabos y Guadalajara, luego de haber dejado este aeropuerto en 2019.



Llama la atención que ambas aerolíneas están anunciando su regreso a la par que inauguran rutas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).



Aunque Beltranena se apresuró a decir que no hubo presión por parte de las autoridades para volver a Toluca, resulta curioso que de pronto este mercado sea atractivo para la compañía.



Como recordará, el AIT se había quedado prácticamente sin vuelos comerciales desde el año pasado, pues la única empresa que ofrecía algunos vuelos chárter era TAR Aerolíneas, de Ricardo Bastón.



Habrá que ver cómo les va ahora que a la competencia se ha sumado el AIFA.







Impacto fiscal



La Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, dará a conocer hoy el informe mensual de finanzas públicas correspondiente a abril y aunque se da por descontada la caída del IEPS a combustibles derivado del estímulo fiscal a 100 por ciento, no debe perderse de vista el impacto en otros impuestos.



Aunque no se conoce a detalle la afectación, se prevé un golpe por el subsidio complementario a combustibles, pues es acreditado a los vendedores de gasolinas a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).



En el informe se presentan cifras globales de lo recaudado por ambos impuestos, pero es evidente que este apoyo adicional, otorgado desde el 4 de marzo pasado junto con el estímulo a 100 por ciento del IEPS a combustibles, tiene consecuencias en la recaudación.



En el primer trimestre del año, el IEPS a combustibles tuvo un desplome de 70.7 por ciento y el IVA registró una caída anual de 9.3 por ciento, aunque, eso sí, el ISR tuvo un incremento de 13.5 por ciento que ha logrado compensar el resultado total.



Aunque la baja anual del IVA reflejó el comportamiento del consumo en el primer trimestre de este 2022, los analistas consideran que también hay una afectación por este subsidio complementario.







Startups y criptos



La empresa Unicorn Hunters está poniendo el ojo en el financiamiento a emprendimientos con potencial de llegar a convertirse en unicornios, pero a través de criptomonedas.



La compañía, creada por Unicorn Hunters, donde participa Silvina Moschini, quien también es presidenta y cofundadora de TransparentBusiness, ha creado una moneda digital respaldada con un fondo de inversión que apuesta por startups prometedoras.



El capital que recibe el fondo a través de la colocación de las criptomonedas se distribuye entre startups de diferentes sectores y giros de negocio para disminuir el riesgo en la inversión.



Hasta ahora se prevé que los inversionistas que compren Unicoins podrán acceder a un dividendo derivado de las operaciones de las startups.



En el País será la mexicana Laura Tabares quien lleve las riendas de este proyecto, en el cual tendrá la tarea de dar seguimiento y acompañamiento a quienes se quieran sumar a este fondo.







Aterrizaje en México



Skillshare, la plataforma de aprendizaje en línea enfocada en industrias creativas, que lleva Mary Cooper, está llegando a México.



Nina Anziska es la directora de Estrategia Internacional y Operaciones de la compañía y será la encargada de la expansión de la plataforma en el País, que ya tiene varios millones de usuarios a nivel global. La empresa está presente en 150 naciones y hasta ahora no había explorado el mercado latino.



Skillshare fue fundada en el año 2010 por Michael Karnjanaprakorn y ha logrado recaudar más de 108 millones de dólares en capital de riesgo a lo largo de su historia.



Ahora, la empresa viene a competir al País y prácticamente a toda la región latinoamericana con temáticas como ilustración, diseño, fotografía y música, entre otras.



México es un mercado atractivo debido al creciente interés en el aprendizaje de industrias creativas, segmento en el que hasta ahora la mayor oferente de cursos es española Domestika, que capitanea Julio Cotorruelo.





