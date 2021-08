Carlos Sadness, listo para disfrutar y complacer a tapatíos

Tras un año de ausencia en México por la pandemia, el cantautor barcelonés Carlos Sadness, regresa dispuesto a ofrecer una velada inolvidable a su público tapatío.El músico de 34 años, se presentará esta noche en el Teatro Diana, luego de que ayer ofreciera su primer concierto en esta vuelta al País, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México."La idea es tocar algunas canciones del disco nuevo (Tropical Jesus) y otras canciones que yo he ido tanteando por redes sociales y sé que le gustan al público mexicano.Por ejemplo, tengo una canción con un súper músico y amigo que vive en Guadalajara y es Caloncho."Esa canción es 'Amor Papaya', y se que y hay que tocarla obligatoriamente en Guadalajara porque el público no la perdona", platicó el artista, vía telefónica.Lo mejor de interpretar esta noche el tema que lanzó junto a Caloncho en 2018, es que éste último está invitado al show para revivir el éxito en vivo."Siempre que llego a Guadalajara, lo primero que hago es escribirle a Caloncho y le digo, 'oye vamos a comer algo, y luego, si te late, pues vamos al show'."La verdad es que a menos que él tenga compromisos fuera, pues no se hace presente, pero ahora ya me ha dicho que sí, así que emocionando porque tengo muchas ganas de verle", adelantó.Sadness estuvo en el Festival Vive Latino el año pasado, cuando iniciaba la contingencia sanitaria por coronavirus; desde entonces no había regresado a México.En España, los conciertos se retomaron hace meses y se realizan al aire libre, cuenta el artista. Es así como ha tenido la oportunidad de presentar en distintas regiones su reciente álbum, Tropical Jesus.El espectáculo que dará hoy en el Teatro Diana está programado a las 21:00 horas, el cupo es limitado a unas 900 personas, aproximadamente.