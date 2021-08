Carta compromiso no será obligatoria para padres

01 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 11:16 hrs.

La carta compromiso de los padres sí está en el plan de regreso a clases presencial en Jalisco, pero no será obligatoria.El titular de la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que no quieren que este documento sea un impedimento para que los padres o tutores lleven a sus hijos a la escuela, ante la pandemia."Sí es deseable, pero no obligatoria", dijo.El documento se puede descargar en el portal de la dependencia y lo que busca es remarcar la corresponsabilidad que hay en casa para frenar los contagios de Covid-19."Queremos que los niños vayan a la escuela solo cuando estén sanos para que puedan utilizar el tiempo, si es que están enfermos, a la atención médica formal e insistir en las medidas como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social".El funcionario estatal destacó que desde que hubo un retorno parcial a las aulas, con las asesorías presenciales, se han reportado el contagios de 39 docentes y nueve menores."Son los datos del 17 de mayo al 9 de julio, nueve estudiantes resultaron infectados, reportados por escuelas, no necesariamente adquirieron el virus en la escuela, y 39 maestros".