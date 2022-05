Casi muere Jeff Bridges por Covid-19

Paloma Alfageme / El País Internacional

Luego de haber anunciado, a finales de 2020, que sufría linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, Jeff Bridges , de 72 años, ha hablado abiertamente sobre la angustia que ha vivido durante año y medio.En entrevista con People, el actor dedijo que durante ese lapso su estado de salud se vio agravado tras contagiarse de Covid-19 mientras estaba recibiendo la quimioterapia, lo cual ahora recuerda como "un extraño sueño".El ganador de un Óscar porcontó que, tras sentir "algo raro" en el estómago una mañana mientras practicaba deporte en su casa, fue al médico y le descubrieron la enfermedad."Tenía un tumor de 12 por 9 pulgadas (30 por 23 centímetros) en mi cuerpo. Como un niño en mi cuerpo. No me dolía ni nada", compartió.Después de que le diagnosticaran el cáncer empezó con el tratamiento de quimioterapia y su tumor comenzó a disminuir."Dieron con un coctel que funcionó, y funcionó rápido".Sin embargo, en enero de 2021 su salud empeoró cuando se contagió de Covid, antes de que la vacuna estuviera disponible. La quimioterapia había debilitado su sistema inmunológico y el virus le golpeó tan fuerte que su vida corrió peligro."No tenía defensas. Eso es lo que hace la quimioterapia: te despoja de todo tu sistema inmunológico. No tenía nada para combatirlo", recordó. "La Covid hizo que mi cáncer no pareciera nada".Pasó cinco meses en el hospital lidiando con dolores intensos y recuerda que no podía ni darse la vuelta en la cama sin llamar a la enfermera para que le ayudara con el oxígeno."Estuve bastante cerca de morir. Los médicos me decían: 'Jeff, tienes que pelear. No estás peleando'. Estaba en modo de rendición. Estaba listo para partir. Estaba bailando con mi mortalidad".Afortunadamente, empezó a sentirse mejor después de recibir un tratamiento con plasma convaleciente, una terapia que emplea sangre de personas que se han recuperado de una enfermedad para ayudar a otras a recuperarse."Empecé a dar pequeños pasos", rememoró el histrión, quien empezó a trabajar con un fisioterapeuta tres veces por semana para recuperar su fuerza y movilidad.Bridges ya está trabajando en su próxima serie,, que protagoniza junto a sus colegas John Lithgow y Amy Brenneman y que se estrenará el próximo 16 de junio por FX. Pero su mayor alegría, cuenta, es poder pasar tiempo junto a su esposa, la también actriz Susan Geston, con quien celebrará su aniversario de bodas 45 este domingo, además de sus tres hijas y tres nietos, con quienes, reconoció, aprecia aún más pasar el tiempo tras el delicado momento que ha atravesado."¿Quién diría 'me encantaría tener un poco de cáncer y de Covid'? Pero mi capacidad de recibir todo el amor y darlo, simplemente aumentó. Todo se presentó de la manera más hermosa".