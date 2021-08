Celebran magistrados locales cambio en TEPJF

02 min 00 seg

Erika Hernández

Hora de publicación: 13:22 hrs.

En el primer acto público del Magistrado Reyes Rodríguez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana celebró el cambio en la presidencia de la Sala Superior."En nombre de la Asociación queremos felicitar no sólo al Magistrado Reyes Rodríguez sino a los demás magistrados que le dieron ese voto de confianza y nosotros gustosos de que ahora las cosas puedan caminar bajo otro óptica y que la justicia electoral en México sea una sola."El gusto enorme que nos da que el Magistrado Reyes haya sido designado por sus pares como presidente de la Sala Superior, un Magistrado con una capacidad ya demostrada y que tiene mucho arraigo con la justicia electoral local", dijo el presidente de la Asociación, César Wong, Magistrado en Chihuahua.Los cinco magistrados que eligieron a Rodríguez participaron en el foro "Reflexiones sobre el Proceso Electoral 2021 y su Impacto en los Pueblos y Comunidades Indígenas", y todo ellos abrieron su discurso dándole la bienvenida al nuevo presidente del Tribunal."Saludando al presidente del Tribunal Electoral, me da un gusto estar en este su primer evento público en carácter de presidente", dijo el magistrado Felipe de la Mata.En su intervención, Reyes aseguró que en el Tribunal se han tomado las decisiones necesarias para fortalecer su independencia y funcionalidad."En este proceso electoral hemos tomado decisiones históricas para fortalecer la independencia, la imparcialidad y la funcionalidad del máximo tribunal electoral del país, ratificando nuestro compromiso indeclinable con los pueblos y las comunidades indígenas; nuestro respeto por sus tradiciones y formas de organización; y nuestra convicción de que o es con los pueblos y las comunidades indígenas o no habrá una consolidación verdadera de nuestra democracia", añadió.Los magistrados reconocieron que aunque en este proceso electoral se amplió la participación de las comunidades indígenas en cargos públicos, es necesario fortalecer las acciones.