Celebrará Pixelatl una década con edición online

La décima edición del Festival Pixelatl, encuentro de vinculación entre creadores latinoamericanos y las industrias globales de la animación, el cómic y los videojuegos, se celebrará virtualmente del 7 al 11 de septiembre.Debido a que no se ha normalizado la situación por la pandemia de Covid-19, el evento podrá disfrutarse desde los hogares con un programa que incluye la proyección de 50 cortometrajes y dos largometrajes; además, contará con la participación de los realizadores de la miniserie de fantasía de Netflix Maya y los Tres, y de la película El Cadáver de la Novia.Otros invitados serán Sandra Equihua, artista multipremiada y co-creadora de la serie El Tigre: Las Aventuras de Many Rivera (Nickelodeon) y cofundadora de Mexópolis; Peter Lord, fundador de Aardman Animations; Byron Howard, director de Encanto, Zootopia, Enredados y Bolt."El mensaje que mandamos desde Pixelatl es que no estamos solos, que nos necesitamos y a todos los artistas, ilustradores, programadores, desarrolladores de videojuegos, este evento es para ustedes, para que se den cuenta que podemos aprender de grandes talentos internacionales que van a estar participando y compartiendo su conocimiento con nosotros, para demostrar que sí se puede triunfar en este sector', dijo José Iñesta, director del festival en rueda de prensa.El Festival Pixelatl contará con cinco programas simultáneos conformados por: Proyecciones (cortometrajes animados, Conferencias (master clases, charlas y los paneles de discusión, Talleres (cursos cortos que se imparten durante el festival, tanto profesionales como para principiantes); La Feria (actividades y contenidos, como el callejón del cómic, actividades de reclutamiento) y Networking (donde se agrupan todas las actividades y contenidos que favorecen la vinculación y las redes de trabajo entre los asistentes).En el festival en línea habrá talleres para aprender a usar diferentes silicones y materiales que se utilizan en la elaboración de sets de stop motion y una clase con Cinema Fantasma, donde se hablará cómo se reúne talento para poder hacer una producción.También se anunció que el estudio jalisciense Aska Animation es el socio creativo de esta edición, encargado de producir el cineminuto y toda la imagen audiovisual del evento.Las personas interesadas en conocer más detalles del festival pueden consultar en www.pixelatl.com