Cesa Querétaro al "Pity" Altamirano

Héctor Altamirano no ha visto su suerte en este torneo. Foto: Mexsport

01 min 00 seg

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 23:58 hrs.

Querétaro anunció la salida de Héctor Altamirano como DT del club, luego de los malos resultados que arrastró tras seis jornadas del torneo Grita México A21.Mediante un comunicado, el conjunto queretano agradeció el trabajo del "Pity", quien estuvo a cargo del equipo durante dos torneos y medio. En este semestre, Gallos apenas suma 3 puntos de 18 posibles."Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Héctor Altamirano y a todo su cuerpo técnico, reconociendo el amplio compromiso y profesionalismo a lo largo de este tiempo", informó el club en un comunicado.Altamirano se despidió del equipo apenas terminó el duelo en el que cayó 2-0 ante Pachuca."Quiero agradecerle a la afición el apoyo, gracias de verdad, sin ustedes esto no sería posible. Estoy en espera de lo que pueda suceder, con la directiva, no sentaremos a platicar", afirmó.El estratega se tardó casi 30 minutos para acudir a su conferencia, se sentó en la sala de prensa del Estadio Corregidora, pidió dar un mensaje y no quiso contestar ninguna pregunta.