Cesa SRE a Ministro de Asuntos Culturales en España

El escritor Jorge F. Hernández, quien hasta ayer se desempeñaba como Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, anunció que fue cesado de su cargo.A través de su cuenta de Twitter, el autor agradeció al Instituto Cultural de México en España y a la Biblioteca Octavio Paz, pero no expuso los motivos de su despido.En redes sociales, colegas y amigos de Hernández le han ofrecido solidaridad y reprochan la decisión tomada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)."Mal. Muy mal. Te abrazamos fuerte", criticó, por ejemplo, el escritor Benito Taibo."Querido Jorge, un abrazo grande, con mucha admiración y solidaridad", tuiteó también el poeta y ensayista Armando González Torres.En la misma red social, el abogado Liébano Sáenz, quien fuera secretario particular del ex Presidente Ernesto Zedillo, apuntó que, apenas el pasado jueves, Hernández publicó una columna periodística criticando las recientes declaraciones sobre la lectura de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP.Colegas escritores han compartido la columna como muestra de solidaridad y señalan que ése fue el motivo de su despido."Mi solidaridad con Jorge F Hdz: una mente mucho más propositiva y amiga de la lectura que los poderosos que lo cesan por atreverse a criticar a un político mediocre, pero bien apadrinado en la 4T. Léanlo", declaró Martín Solares.En su comunicado, Márquez reconoce el trabajo realizado por Hernández en su tiempo como Agregado."Reconozco que durante el tiempo transcurrido, su trabajo y sus aportaciones han sido muy importantes, como es de sobra conocido", asegura.En su cuenta, el propio Hernández ha hecho eco de este cuestionamiento al retuitear a usuarios que sostienen que fue cesado como represalia por este hecho."¿Yora? ¿A poco fue por sus recientes palabras sobre la lectura y el capitalismo de chorizo con huevo dialéctico del Marx región 4T?", dice un tuit retomado por el escritor.Asimismo, retomó críticas que se le han hecho al Canciller Marcelo Ebrard por el despido: "El 'no somos iguales' de @m_ebrard. Son peor".El despido del escritor Jorge F. Hernández como Agregado Cultural en la Embajada de México en España se debió a que habría incurrido en "comportamientos graves y poco dignos", según informó la Cancillería.En un comunicado firmado por Enrique Márquez, director ejecutivo de Democracia Cultural de la SRE, no se ahonda sobre las razones específicas, pero se reconoce el despido anunciado por Hernández en su cuenta de Twitter."En fechas recientes, desafortunadamente, el señor Hernández incurrió en comportamientos graves y poco dignos de una conducta institucional que nos llevaron a solicitar a la Secretaría el término de su contratación", escribe Márquez.En redes sociales, colegas y amigos de Hernández han salido a la defensa de su gestión y han acusado que su despido es una represalia por una columna periodística.En ese texto, Hernández critica los recientes comentarios sobre la lectura de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, quien ha tenido una gestión polémica en ese puesto y como Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.