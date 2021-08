Checo está haciendo un gran trabajo.- Verstappen

01 min 30 seg

Marco Arellano

Hora de publicación: 13:15 hrs.

Su ADN competitivo le dice a Max Verstappen que no importa quién tenga al lado, siempre tiene que creer en sí mismo y hacer un buen trabajo, pero eso no quita que destaque lo hecho por Sergio Pérez en Red Bull.El neerlandés tomó las riendas de piloto uno del equipo austriaco en 2018 y desde entonces ha visto pasar como compañero a Pierre Gasly y Alex Albon. Este año llegó Checo y hasta antes de las últimas dos carreras, el toro rojo era líder de los Constructores y "Mad Max" era primero entre los pilotos."No importa a quién tenga como compañero de equipo, siempre creo en mí mismo y confío en que siempre puedo hacer un buen trabajo, así que no importa a quién pongan a mi lado", disparó Verstappen a "Channel 4 F1"."Es bueno tener un desafío, pero también estoy muy contento con Checo en este momento como compañero de equipo. Está haciendo un gran trabajo. Creo que ha demostrado, es una gran incorporación al equipo, y es muy importante tener ambos coches para sumar los puntos".El piloto mexicano ha caído bien en Milton Keynes pese a las dificultades que tuvo en su adaptación a Red Bull y que provocaron fuertes críticas sobre su rendimiento en un equipo que quiere tumbar del trono a Mercedes.En 11 fechas, Checo Pérez suma 104 puntos y es quinto lugar en la tabla de pilotos.@MArellanoCANCHA