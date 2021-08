Chivas es lo mejor que me ha pasado.- Mayorga

Citlalli Medina

Hora de publicación: 16:35 hrs.

Alejandro Mayorga colaboró con un gol en el primer triunfo de las Chivas en el torneo Grita México A21 y apunta a darle más alegrías a la afición rojiblanca.El canterano del Guadalajara cumplió 4 años de su debut en la Liga MX."Para mí Chivas es lo mejor que me ha pasado, me ha dado muchas experiencias que si no hubiera estado aquí, no las hubiera tenido, hablo de viajes, de todo, me ha dado mucho Chivas y estoy muy agradecido por eso y ahora muy contento de representarlo en la cancha", comentó Mayorga en ChivasTV."Quiero ser parte de un campeonato, quedar en la historia y regresarle un poco de tanto que me ha dado Chivas desde chico".El lateral disputa su tercera etapa con el Guadalajara, luego de salir en dos ocasiones del club, con Necaxa en el Apertura 2018 y con los Pumas en el Clausura 2020 y Guardianes 2020."Chivas es un equipo del que todo mundo habla en el lugar en el que estés. Yo estando en Pumas que también es un gran equipo, yo hablaba con compañeros y había quienes de niños deseaban representar a Chivas, eso habla de la importancia que tiene. Y jugadores extranjeros, me parecía algo increíble que acababan de llegar (a la Liga MX), pero conocen lo que es Chivas", añadió el futbolista.