Chivas femenil tendrá Fuerzas Básicas

02 min 30 seg

Citlalli Medina

Hora de publicación: 18:19 hrs.

Las Chivas femenil son punta de lanza en el País al contar con una estructura de Fuerzas Básicas que buscará la profesionalización de las jugadoras y su formación dentro y fuera de la cancha.La institución rojiblanca anunció el proyecto encabezado por el presidente Amaury Vergara y por la directora deportiva Nelly Simón; el coordinador de las Fuerzas Básicas será Héctor Noriega Palmer."Amaury es el más ilusionado y comprometido con este proyecto. Hace dos años, cuando yo llegué, la ilusión de tener una estructura de Fuerzas Básicas estuvo todos los días, sabía que no iba a ser fácil. En Chivas ya había equipos femeniles pero no estaban estructurados como tal. Nos dimos a la tarea de poner los cimientos de algo que estoy convencida es el futuro del futbol femenil en este País", dijo Nelly Simón."Ser el primer club que pone cimientos reales pensando en el futuro, no sólo del futbol femenil, sino del deporte femenil en este País. Cuando una estructura crece, evidentemente necesitamos de gente que estén enamorados de este proyecto, invitamos a Héctor Noriega, quien ha dedicado gran parte de su vida al futbol, a la formación de jóvenes y de directores técnicos y que ha estado cerca en la formación de muchas escuelas y Fuerzas Básicas".Por su parte, el flamante coordinador señaló los pilares de la estructura en el Rebaño femenil."Las bases de este proyecto son todos los valores institucionales de nuestros equipos varoniles y femeniles: necesitamos crecimiento, competencia, marketing, liderazgo de niños y jóvenes y empoderar a esta sociedad mexicana para que tengan mejores resultados. Nosotros queremos jugar entrenando y con esa parte invitamos a niñas y jóvenes a que se unan a nosotros", apuntó Noriega Palmer.Serán tres categorías juveniles, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en las que se desarrollarán las Rojiblancas. Serán dirigidas por Joan Ginebra, Andrea Medrano y José Luis Zavala, respectivamente."Me emociona brutalmente el inicio de esto, como canterano chiva, el hecho de que muchas niñas puedan iniciar el mismo proceso que alguna vez tuve yo y que hoy en día tiene el futbol varonil me llena de orgullo porque se van cubriendo falencias en toda la liga, se puede soñar con en algún momento estar peleando en Selección Nacional al mejor nivel. Nos permite realmente tocar y palpar la competencia en todas las ligas femeniles del país", señaló el director técnico rojiblanco Édgar Mejía."Para mí como entrenador, es una herramienta más para que las jugadoras realmente lleguen capacitadas a Primera División. De ahí la importancia de contar con un soporte tan bueno de los tres equipos profesionales con todas las capacidades, herramientas y soluciones que puede haber para nosotros", agregó.