Chocan diputados por recorte a UdeG

02 min 30 seg

Martín Aquino

Hora de publicación: 14:17 hrs.

Diputados sin partido del Congreso de Jalisco, y los de Movimiento Ciudadano (MC), mostraron posturas divididas respecto al recorte presupuestal de 140 millones de pesos que se quiere aplicar al Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara (UdeG).Liderados por el emecista Daniel Robles, 25 de los 38 legisladores locales enviaron al Gobernador una solicitud para recortar 140 millones al Centro Cultural y destinarlos a la edificación del Hospital Civil de Oriente en Tonalá.Ante esa situación, los diputados sin partido Enrique Velázquez, Mara Robles y Ana Silvia Gutiérrez, expresaron su rechazo a la pretensión de reorientar los recursos de la UdeG.Sostuvieron que esa medida que violentaría la autonomía de la institución educativa sería una represalia porque la Casa de Estudios se opuso a volver a clases presenciales."Es inadmisible que, si la Universidad de Guadalajara planteó una postura basada en criterios científicos para demostrar que lamentablemente no se puede volver a clases, sea ahora castigada con esta disminución inaudita a su presupuesto", dijo la legisladora Robles."Lo que hay es una venganza contra la Universidad de Guadalajara, una represalia por hacer valer lo más importante que tiene, que es la voz de sus científicos que señalaron claramente que en este momento la vida de los estudiantes se pone en peligro si se regresa de manera caprichosa a clases", añadió.Asimismo, los diputados sin partido advirtieron que el Gobernador Enrique Alfaro estaría tratando de quedar bien con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 4 de agosto señaló que por motivos políticos la UdeG no retornaría a clases presenciales."Este ataque a la cultura, este ataque a la educación, este ataque a la Universidad es por el profundo desprecio que tienen tanto el Presidente de la República como el mismo Gobernador por la ciencia, por la educación, por la tecnología y por la cultura", apuntó el legislador Velázquez.Por su parte, el emecista Daniel Robles dijo que la petición de redireccionar los recursos del Centro Cultural para el Hospital Civil de Oriente no sería quitarle recursos a la UdeG, pues el dinero seguiría siendo parte del presupuesto de la institución educativa."No estamos pidiendo que se le quite recurso a la Universidad, al contrario, de ese recurso que ya está asignado que se reoriente ciertamente en un tema prioritario", expuso el legislador."Ese dinero lo va a seguir ejerciendo la Universidad de Guadalajara, solamente que, en lugar de invertirlo en un museo, estamos pidiendo que se invierta en el hospital", acotó.