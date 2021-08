Cierra el 73% de estancias infantiles en Jalisco

Sara Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"Mi niño es bien portado, pero desde que cerró donde me lo cuidaban ha sido un problema encontrar dónde lo reciban con su parálisis cerebral, porque en las guarderías privadas no siempre los reciben", contó Asunción sobre su hijo Emiliano, de 6 años de edad.Ella debe salir todos los días a trabajar para sostener a su familia, pero cada vez es más difícil encontrar una estancia infantil. Y su historia no es única.De las 487 estancias infantiles que operaban en el 2018 en Jalisco, sólo quedaron 213 para el 2019 -luego del cambio en las reglas de operación por parte de la Federación-, mientras que para el año pasado apenas lograron mantenerse 130, debido a las dificultades económicas que trajo la pandemia de Covid-19. Así, en el 2020 quedaron 73 por ciento menos estancias que en el 2018.Además, en el 2018 en Jalisco había 17 mil niños beneficiarios del programa de Estancias Infantiles, creado por la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y del cual ahora se encarga la Secretaría de Bienestar, del Gobierno federal, pero para el 2020 se redujo a 6 mil 124 menores, 64 por ciento menos.Entre los cambios que la Federación realizó al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ahora llamado Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, está la eliminación del subsidio a la instalación y operación de las estancias, sustituyéndolo por transferencias a los padres de familia de mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, y de 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño con discapacidad, de entre 1 y 6 años de edad, para decidir con quién dejarlos.Sofía García, Diputada local con licencia y quien promovió 58 Amparos en el 2019 para las estancias infantiles, explicó que solamente en cuatro casos se logró que regresaran las antiguas reglas de operación.Otra dificultad para las madres y padres es encontrar lugares que reciban a niños con discapacidad, pues las estancias infantiles dejaron de obtener el apoyo de mil 800 pesos al mes por cada menor que atendían con algún padecimiento.Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan destinaron 5 y 6 millones de pesos, respectivamente, para apoyar a unas 500 familias con 2 mil pesos bimestrales entre el 2019 y el 2020.Grupo REFORMA buscó al delegado de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, Armando Zazueta, para conocer su versión, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.Número de estancias infantiles en operación en Jalisco.2018 // 4872019 // 2132020 // 130Fuente: Secretaría de Bienestar.