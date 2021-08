Comienza Atlético temporada con paso de campeón

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 12:44 hrs.

Atlético de Madrid arrancó LaLiga con una victoria clara y contundente de 2-1 sobre el Celta de Vigo , que sigue sin poder iniciar con el pie derecho, ya que en las últimas 6 campañas la victoria se le ha negado en el arranque.El mexicano Héctor Herrera no vio acción con el Atlético debido a una sobrecarga muscular que se le presentó en el duelo amistoso ante el Feyenoord.El que sí inició en la oncena titular del Celta fue el central Nestor Araujo, quien jugó los 90 minutos.El conjunto dirigido por Diego Simeone salió desde los primeros minutos a estrenar su corona e imponer condiciones.Ángel Correa abrió el marcador al minuto 23, con un disparo de pierna derecha para vencer al arquero Matías Dituro, luego de aprovechar un pase de Thomas Lemar.Un duelo bastante cerrado que comenzó a complicar a los jugadores del "Cholo" Simeone, quien por más intentos que hizo para incrementar la cuenta se vio frenado por la zaga del cuadro de casa.En el complemento una mano en el área le abrió el camino del empate a la escuadra del Celta.Iago Aspas fue el encargado de cobrar desde los once pasos para anotar el 1-1 al 59'.El Atlético reaccionó rápidamente, retomó el control de balón y una vez más apareció Corra, quien hizo el 2-1 al 64', tras una buena asistencia de Saúl.En la recta final del encuentro Iago Aspas se perdió el tanto de la igualada fallando de fea manera cuando estaba de frente al arco de los Rojiblancos.Luis Suárez también dejó escapar la oportunidad de aumentar el marcador a 10 minutos del final.El juego acabó caliente por una bronca entre Mario Hermoso y Hugo Mallo por lo que ambos se fueron expulsados, aunque estas ausencias ya no incidieron en el encuentro.