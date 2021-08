Comienza Gandhi campaña 2020 de donación de libros

02 min 30 seg

Alejandra Carrillo

Hora de publicación: 16:24 hrs.

Desde la semana pasada, los lectores que vayan a Gandhi a comprar sus libros y novedades, podrán donar desde 15 pesos, al programa Libro abierto para llevar bibliotecas y capacitar profesores para contagiar el amor por la lectura en escuelas públicas.La empresa dedicada a la venta de libros en la República lleva realizando esta campaña desde 2016 en colaboración con Ibby México, la fundación dedicada al fomento a la lectura.Alberto Achar, director comercial de Gandhi señala que este es uno de los afanes más importantes en su adn: el fomento a la lectura."Queremos construir lectores a través de un programa de fomento integral a la lectura, a lo largo del tiempo hemos apoyado diferentes causas y hemos llevado libros a diferentes espacios, sin embargo, teníamos la inquietud de hacer un programa de fomento que tuviera impacto", dijo.Cuando comenzaron el proyecto, la coordinación de Gandhi hizo un estudio sobre las razones por las que los jóvenes y los y las niñas no leían en México y los resultados arrojaron que las escuelas y la falta de accesos en buena parte de los hogares no eran variados."Todos los que nos volvimos lectores tuvimos a alguien que nos generó el amor por la lectura ya sea en nuestras casas o en la escuela y nos dimos cuenta de que no había profesores capacitados para ser promotores de lectura y que los acervos en la educación básica no es adecuada para niños de esas edades", cuenta Achar.Con el dinero recaudado, Gandhi e Ibby donan un acervo inicial de libros para niños de entre 4 y 12 años y capacitan a los y las profesoras en las escuelas seleccionadas a través de una convocatoria previa para que puedan hacer un uso adecuado de los acervos.Hasta este momento, Libro abierto se encuentra en 110 escuelas primarias de bajos recursos alrededor del País con más de 45 mil libros donados en total.Este año se recaudará lo donado en noviembre, a lo que se sumará lo donado el año pasado que no se implementó el programa debido a que este privilegia el contacto físico con los libros y la enseñanza presencial.Los lectores que así lo deseen pueden acudir a alguna sucursal de Gandhi y donar la cantidad que deseen.En Guadalajara hay tres sucursales, una de ellas dentro del Aeropuerto Internacional, otra en la Colonia Americana, en López Cotilla 1567 y otra en Avenida Patria #2052, frente a la Plaza Andares.También se puede donar en www.gandhi.com.mx/libroabierto