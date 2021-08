Cómo amenaza la inflación a la recuperación de EU

Greg Ip / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Hay dos tipos de inflación. Una resulta de la demanda creciendo más rápido que la capacidad productiva de la economía, provocando un sobrecalentamiento de la economía. Llámela inflación buena, porque normalmente está asociada a una economía más fuerte.En contraste, una inflación mala resulta de una oferta restringida que limita la producción, provocando un aumento en los precios y erosionando los ingresos, lo que lleva a una economía más débil.Gran parte del debate sobre la inflación trata sobre si está por ocurrir la inflación buena, en otras palabras un sobrecalentamiento. Pero los inversionistas están apuntando a que la inflación mala es el mayor riesgo a la economía.Al tiempo que la inflación medida en EU se ha disparado al 5.4%, su nivel más alto en 13 años, los rendimientos de bonos a largo plazo se han desplomado. Aún antes de que la propagación de la variante Delta del Covid-19 trastocara las acciones esta semana, sectores más económicamente sensibles han estado decayendo. Éste es el tipo de movimientos en el mercado que preceden una desaceleración económica. Mientras tanto, los datos económicos han ido de sólidamente optimistas a encontrados: la firma de proyecciones IHS Markit ha corregido a la baja el crecimiento anual estimado en el segundo trimestre, de casi 12% a inicio de junio a 8%.El caso típico de mala inflación es una sacudida energética. La oferta petrolera está relativamente fija en el corto plazo, por lo que una disrupción como una guerra o un aumento en la demanda global puede provocar que suba el precio. Eso puede forzar a las compañías a reducir la producción y fungir como un impuesto a los consumidores. Las últimas dos veces que la inflación estuvo tan alta como ahora, en 1990 y el 2008, fue debido a sacudidas petroleras que contribuyeron a empujar a EU a una recesión.Estados Unidos ahora está sufriendo varias sacudidas a la oferta al mismo tiempo, obstaculizando colectivamente lo que debería ser una potente recuperación postpandemia.Los problemas de oferta más pronunciados están en vivienda y automóviles. Ambas industrias por lo normal encabezan recuperaciones al tiempo que responden a demanda acumulada y bajas tasas de interés. Esta vez, esa demanda está chocando con una oferta severamente restringida.La vivienda usada promedio se vendió en 350 mil dólares en mayo, 15% más que en enero. Pero, de hecho, los precios de viviendas usadas bajaron en ese periodo. La escasez de tierras, materiales y mano de obra está restringiendo la oferta de viviendas.Los consumidores califican las condiciones para comprar casa peor que durante el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2007-2009, indica la Universidad de Michigan.Mientras tanto, los precios de autos nuevos han subido 4.8% desde antes de la pandemia, el ritmo de incremento más rápido desde 1985. Pero debido a las disrupciones al abasto de microchips, las ventas de autos nuevos este año se ubican ligeramente por debajo del ritmo en el 2019 y la producción de autos nuevos es 14% menor.A medida que los automovilistas se aferran a sus coches viejos, se han disparado los precios de los autos usados.Las casas y los automóviles son obviamente casos agudos. Las ventas minoristas en general aún están muy por arriba de los niveles prepandemia, reflejando el desvío impulsado por la pandemia del gasto del consumidor de servicios a bienes, y el impulso de los cheques de estímulo.Con el ahorro de dinero y la riqueza accionaria en máximos históricos, la perspectiva para los consumidores aún es saludable.El otro lado de la moneda de los costos más altos para los consumidores es una ganancia inesperada para algunos proveedores. Los fabricantes automotrices han reducido los incentivos de ventas, y las concesionarias con regularidad están vendiendo vehículos por encima del precio de lista.Aunque los precios de la madera y otros materiales de construcción han bajado de sus niveles máximos, los constructores de viviendas no planean pasar esos ahorros a los consumidores, optando en vez de ello por aumentar los márgenes de utilidad.Donde la escasez laboral es un problema, los beneficiarios han sido los trabajadores, sobre todo en empleos de bajo nivel, como en restaurantes, donde los salarios han aumentado marcadamente.Sin embargo, esto no es genuinamente positivo: los salarios más altos para algunos trabajadores surgen de precios más altos pagados por la mayoría de los demás, ya que las compañías pasan esos costos a los clientes. Esto merma lo que debería ser uno de los puntos destacados de la recuperación: un crecimiento sorprendentemente sólido en los salarios.El crecimiento promedio se ubicaba en 3.2% respecto al año anterior, en los tres meses que concluyeron en junio, un ligero descenso comparado con antes de la pandemia, reportó el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Pero ajustados a la inflación, los salarios han bajado 2%.Sondeos arrojan que una inflación más alta es ahora la mayor preocupación de los consumidores. También es políticamente arriesgado para el Presidente Joe Biden, que esta semana dijo que la Reserva Federal debería lidiar con ello.Sin embargo, las herramientas de la Fed, concretamente tasas de interés más altas, funcionan al enfriar la demanda. Son inútiles cuando el problema es una oferta restringida. De hecho, aumentar las tasas frente a un choque a la oferta podría agravar el daño económico y erróneamente hacer que la inflación futura sea demasiado baja, como lo descubrió el Banco Central Europeo cuando hizo justo eso en el 2008 a raíz de precios petroleros más altos.Una razón por la que los mercados están batallando es el temor de que la Fed haga algo similar. La Fed se resistirá a restringir la política monetaria al menos que vea que un aumento único en los precios aviva un ciclo continuo de inflación en salarios y precios.Eso sería el preludio a una estanflación: un periodo sostenido tanto de inflación más alta como de crecimiento más lento.La buena noticia es que eso no parece estar sucediendo aún. Las expectativas a largo plazo de la inflación según se reflejan en los rendimientos de bonos indexados a la inflación han caído en el último mes.Mientras tanto, la mejor esperanza para la Fed y los consumidores es que los precios más altos hagan lo que confiablemente han hecho antes: generar más oferta.Edición del artículo original