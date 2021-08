'Como sea se van a usar'

03 min 30 seg

Antonio Baranda

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque en algunos casos no tienen aún las listas de útiles ni información sobre la modalidad de las clases, padres de familia adquieren materiales de acuerdo con su experiencia.Con la incertidumbre de no saber si sus hijos irán a la escuela en plena tercera ola de la pandemia, pero con la certeza de que, así sea a distancia, utilizarán los útiles, los padres acuden a las papelerías a surtir sus listas.Los que no llevan extensos listados de las escuelas, se guían por el catálogo sugerido por la SEP para los niveles preescolar, primaria y secundaria.Otros compran útiles con base en la experiencia o el sentido común, pues no les han entregado listas ni les han notificado si las clases seguirán siendo virtuales."Me dieron la lista después de que salieron de vacaciones, en julio, y no tengo de otra más que comprarlos."Están pidiendo casi lo mismo que antes; dicen que probablemente sea modalidad mixta, unos días presencial y otros días por internet, está muy difícil la situación, ya no se sabe", comenta Claudia García, madre de un alumno de secundaria pública.Consultados en las papelerías del Centro Histórico, padres y madres señalaron que surtir una lista sencilla cuesta entre 800 y mil 500 pesos por estudiante, sin contar uniformes y libros.En las papelerías, el mercado de útiles de Mesones 123 y puestos ambulantes se mantiene una alta afluencia de compradores, sobre todo al mediodía.Los padres adquieren principalmente cuadernos, lápices, plumas, cajas de colores, marcadores, sacapuntas, gomas y hojas blancas.Jessica Contreras tiene un hijo en secundaria pública, y aunque no le han dado lista, decidió ir a comprar útiles ante el inminente inicio del ciclo escolar, el 30 de agosto."Ni siquiera me han dado lista, pero como sea va usar cuadernos, lápices, plumas... entonces decidí venir ahorita para que después no me agarren las prisas", señala.Contreras estima que gastará entre 9 mil y 10 mil pesos en los útiles, libros, uniformes, zapatos, tenis y mochilas nuevas de sus dos hijos."Por salud de los niños sí deben de regresar, en lo que yo no estoy de acuerdo con el Gobierno es que está mandando a los chiquitos al matadero porque no están vacunados."Hay trabajadores del Gobierno que ya están vacunados hasta con dos dosis y no han regresado a las oficinas. ¿Por qué ellos no y los niños sí'", cuestiona.Gloria Gutiérrez también acudió a Mesones a surtir la lista de útiles de su hermanita de kínder.Con papel en mano, fue surtiendo la relación que le entregó la escuela particular, que incluye una acuarela Pelikan, 2 cajas de colores triangulares de 12 piezas y 2 gomas marca Factis.También una lapicera con cierre, 5 lápices marca Maped, 4 lápices rojos marca Norma, un "pegamento adhesivo" de 21 gramos marca Dixon, 2 sacapuntas grandes marca Maped y tijeras de "punta roma".De material "extra", le pidieron una cinta canela transparente, 3 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta, un paquete de 100 hojas carta de colores, 2 paquetes de "sanitas" y 8 rollos de papel higiénico."Pidieron todo esto a pesar de que ya nos dijeron que van a seguir siendo clases en línea, porque es escuela privada, yo la verdad prefiero que no vayan a la escuela."Sí está un poco caro, pero es preferible venir aquí, porque me sale más barato que ir a cualquier papelería", indica Gloria.Rocío Contreras fue a comprar el material que le pidieron para su hijo, quien está inscrito en un centro público especial para menores con discapacidad."Nada más me pidieron dos libretas de cuadro grande y algunos materiales, pero ya me gasté 300 pesos."Yo sinceramente quisiera que mi hijo ya regresara a modalidad presencial, porque necesita sus terapias al 100 por ciento, le está afectando mucho, quizá más que a los otros niños", señala.