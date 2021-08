Comparte López Guerra vaivenes de su vida

Marco Antonio Mata

Hora de publicación: 17:13 hrs.

Con una charla con el arquitecto Francisco López Guerra dieron inicio los Diálogos Entremuros. El creativo tuvo a bien recordar sus inicios profesionales, su desacuerdo cuando el Gobierno no consultó a más expertos para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, y algunas etapas difíciles que ha afrontado en su vida personal.López Guerra es egresado de la Universidad Anáhuac, a la edad de 15 años perdió a su padre, también arquitecto, y de él heredó la atracción por las carreras de autos y los automóviles de colección, pero también aprendió el gusto por la arquitectura."Los años que viví con él de mi infancia (su papá) fueron muy productivos, me dejaron dos sellos muy potentes que luego con el tiempo los he ido reflexionando cuando veo cómo aprenden los hijos junto al padre carpintero, al buen ladrillero, al tabiquero. Yo lo acompañaba todos los sábados en las mañanas a ver obras y eso me encantaba porque me hice amigo de los maestros que después, cuando mi padre falta, ellos me ayudan a aprender a trabajar."Tenía también una afición que me compartió desde joven, las carreras de coches, yo lo acompañé a varias y era una oportunidad de convivir con mi papá como nunca lo había hecho, era una convivencia casi de amigos, él se bajaba a un nivel que me hacía sentir que era su cuate en ese momento, en ese viaje", recordó el artífice.Durante la charla, evocó sus inicios con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, a quien tuvo la oportunidad de conocer y trabajar en su despacho para después, incluso, competir a su lado en un concurso internacional para la realización de un museo en Egipto."Don Pedro me dio la primera oportunidad, no como arquitecto, era un ayudante bibliotecario. Ya como arquitecto volví a trabajar con él, y ahí si fue otro aprendizaje mucho más profesional, mucho más potente donde me retaba."En una tercera época me permitió aprender de él. De don Pedro aprendí que él siempre buscaba una fuerza de la idea en sus proyectos, él la tenía y la obtenía de recoger fuerzas de las raíces históricas y de los temas apasionantes de la riqueza de nuestro País", mencionó.Para el autor de los pabellones mexicanos en Aichi, Japón; en Marsella, Francia; en Zaragoza, España; y en Milán, Italia, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues hace poco tiempo padeció cáncer, adversidad que logró vencer."Sino fuera por el cariño de la familia, los amigos, y la sabiduría de los científicos y los médicos no la logras. Tuve la suerte de que se reunieran tres cosas que me repiten constantemente mis doctores: un diagnostico acertado y temprano, una cirugía bien hecha y un tratamiento acertado, tuve la suerte de tener las tres. Hoy me siento brioso otra vez, animado gracias a Dios", aseguró.Sobre su participación y la de otros arquitectos en el concurso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aquel donde ganó la dupla integrada por Norman Foster y Fernando Romero, que finalmente fue cancelada por el actual Gobierno para dar paso a su proyecto en Santa Lucía, López Guerra manifestó que esa decisión tiene en él un dolor profesional."Estoy convencido de que las gentes que hicieron ese concurso lo hicieron muy bien, fue un concurso bien hecho, estaba perfectamente bien fundamentado, no era nada más diséñame algo, no, era estudia las funciones, los movimientos, un aeropuerto es una máquina, teníamos que conocer cómo se mueve y cada uno de sus engranes."Primero vivimos el proceso de decantación, éramos cuarenta y tantos seleccionados y luego pasamos, si no mal recuerdo a 12, y después ocho quedamos. Entremos a ese concurso, sumamos esas fuerzas, yo invite a Helmut Jahn, total, hicimos las propuestas, después se cancela y lo entiendes, pero lo que creo que no se vale, al menos por la información que todos tenemos, es que el primer secretario de comunicaciones de este Gobierno, cometió un profundo error, no sumó la experiencia de todos los que participamos en ese concurso, la desecho", señaló.El arquitecto agregó que no se capitalizaron los conocimientos de las ocho firmas de arquitectura, a las cuales pudieron haber invitado a sumar ideas.