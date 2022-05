Compartirá Princesa de Países Bajos alquiler con estudiantes

La Princesa Amalia de Orange, hija de los Reyes de Países Bajos y heredera al trono de esa Casa Real, ha apostado por tener un perfil austero, aunque ella y su familia se han visto envueltos en polémicas por sus decisiones, principalmente durante la pandemia, como la celebración por sus 18 años en los jardines del palacio con una veintena de invitados, cuando el Gobierno no aconsejaba más de cuatro.Primero, la joven renunció a su asignación de 300 mil euros (más de 6 millones 314 mil pesos) anuales que le correspondían en una carta remitida al Primer Ministro Mark Rutte, pues, dijo, se sentía incómoda con el estipendio.Ahora, el Servicio de Información de la Casa Real anunció la decisión de la joven de instalarse en un alojamiento alquilado donde residirá con otros estudiantes, aunque no se especificó si se trata de un edificio viejo o en una casa adaptada para dicho fin.La hija mayor de Máxima y Guillermo estudiará a partir de septiembre, cuando termine su año sabático, un grado interdisciplinario en inglés, de tres años, que incluye Ciencias Políticas, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam, informó el diario español El País.Con esto rompe la tradición familiar real de prepararse en la Universidad de Leiden, la más antigua del país, y en la que se formó su madre y su abuela, la Princesa Beatriz.Amalia se sometió a un proceso de selección que aprobó igual que el resto de los 220 alumnos aceptados en el primer año.La matrícula cuesta 4 mil 418 euros (casi 100 mil pesos) anuales.Alexia, la segunda hija de los reyes holandeses, de 16 años, estudia también en inglés: sigue el Bachillerato en el United World College of the Atlantic, en Gales, el mismo centro que la Princesa Leonor. La pequeña, Ariane, de 15 años, está inscrita en La Haya.Amalia de Orange llegará a la universidad después de haber superado el Bachillerato con una nota media de 8 (cum laude).