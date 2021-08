Compran boletos baratos y aerolíneas los cambian

05 min 00 seg

Scott McCartney / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

¿Cuál es una diferencia entre los billetes de avión y los billetes de lotería? Con los boletos de lotería usted sabe cuándo ocurrirá el evento.Los cambios desenfrenados de horarios de las aerolíneas han confundido y enojado a los pasajeros. Los viajeros que apostaron en la reapertura y compraron boletos baratos a principios de este año están particularmente molestos, y algunos afirman que las aerolíneas los están moviendo a vuelos y horarios menos convenientes para dejar espacio para los clientes que pagan más a medida que aumentan los viajes.Las aerolíneas niegan "botar" a los clientes que obtuvieron ofertas, aunque algunas cambian a pasajeros con tarifas bajas antes que a clientes con tarifas más altas cuando sus frecuentes cambios de horario crean situaciones de sobrecupo.Muchos viajeros dicen que enfrentan horas de espera al teléfono, esperando hablar con agentes de las aerolíneas si los cambios forzosos no son aceptables. A algunos se les dice que hubo "cambios de horario" cuando ven vuelos comparables, o incluso el mismo número de vuelo, saliendo aproximadamente a la misma hora.Katie Trepel le apostó a la reapertura de Italia y compró un boleto de vuelo redondo en clase ejecutiva Nueva York-Roma en Delta Air Lines en abril por el precio pandémico de 2 mil 212 dólares. Una vez que se permitió a los turistas regresar a Italia, la demanda se disparó y los boletos de clase ejecutiva para vuelos en julio como el de ella subieron a 8 mil dólares o más. Delta cambió su vuelo de regreso. Un vuelo de 10 horas sin escalas al aeropuerto Kennedy de Nueva York se convirtió en un recorrido de casi 15 horas con una escala en Boston antes de aterrizar en NY."Creo que está sucediendo algo en el que simplemente están botando a la gente y revendiendo boletos", dice Trepel.Delta señala que la movieron de ruta porque la aerolínea cambió su vuelo directo entre JFK y Roma a un Airbus A330-900, que tiene 29 suites de clase ejecutiva con puerta, en lugar de un Airbus A330-300, que tiene 34 asientos más típicos de clase ejecutiva. Eso significaba que el vuelo de Trepel estaba sobrevendido por dos en clase ejecutiva. La computadora de la aerolínea la eligió para el cambio porque no tenía vuelos de conexión en Nueva York, dice un vocero de Delta.Nada de eso quedó claro para Trepel, ni para los agentes de Delta, durante las seis horas que ella pasó quejándose por teléfono y en el chat en línea, dice. Los agentes de Delta le dieron tres explicaciones diferentes: el horario había cambiado (a pesar de que todavía aparecía como Vuelo 153 y aún volaba con un Airbus A330); hubo una falla en el sistema; y no había ninguna razón aparente para el cambio. Finalmente, logró que Delta la volviera a poner en su vuelo original, pero no hasta que durante un chat en línea amenazó con demandar."Por lo general, si botan a personas, ofrecen una compensación por tomar diferentes vuelos. Pero no estaban haciendo eso. Simplemente estaban botando a la gente y fingiendo que era un cambio de horario cuando no lo era", destaca.Delta afirma que estaba buscando voluntarios antes de obligar el cambio, pero no pudo comunicarse con Trepel. Dos semanas después de que la pusieron de nuevo en el vuelo, recibió una llamada de Delta ofreciéndole un crédito de 500 dólares por cambiar de vuelo. Ella se negó.Las aerolíneas han hecho de la venta de asientos particulares un centro de ganancias, no sólo las diferentes clases de servicio, sino también la ubicación dentro de la cabina. Algunos venden asientos hacia la parte delantera del avión como "preferidos". Muchos requieren un estatus de élite o tarifas de asiento para reservar asientos de pasillo o de ventana.Es comprensible que los viajeros asuman que están comprando un asiento en particular cuando compran un boleto. Sin embargo, los términos y condiciones que las aerolíneas incluyen con sus boletos establecen que lo que realmente está comprando es transporte de un lugar a otro. La aerolínea se reserva la posibilidad de cambiar vuelos y asientos, aunque las aerolíneas venden vuelos y asientos particulares a diferentes precios.Doug Schiffman, de Sperryville, Virginia, vio sus últimos tres vuelos en Southwest Airlines ser "ajustados", como se le dice en la industria. Dos viajes originalmente reservados sin escalas agregaron una parada. Su tercer vuelo, que originalmente aterrizaba temprano por la tarde, cambió a una llegada nocturna."Dime, ¿por qué deberíamos estar felices de poder viajar de nuevo?", señala.Southwest dice que continuos problemas laborales han llevado a muchos cambios. "Lo último que queremos hacer es establecer una programación de vuelos para el que no podamos dotar de personal", indicó Mike Van de Ven, el director de operaciones, en la llamada de ganancias trimestrales de la aerolínea la semana pasada.Se han vuelto tan intensas las quejas tan intensas que Ed Bastian, director ejecutivo de Delta, envió el martes un memorándum a los viajeros frecuentes de la aerolínea diciendo que "los retos son temporales", prometiendo más contrataciones para reducir las esperas para reservaciones vía telefónica y ofreciendo algunos extras, como extender el estatus de élite al 2023."A medida que trabajan nuestros equipos para dar cabida al rápido regreso de los viajeros, se están dando cambios de vuelo que sabemos pueden ser frustrantes", escribió Bastian. "Nuestros equipos de planificación están enfocados en minimizar los cambios en nuestro horario de vuelos ante la demanda de viajes en medio de la recuperación".Kurt Hahn, de Indianápolis, reservó un vuelo de ida y vuelta a Seattle para las vacaciones de fin de año en Delta. El viaje a casa era un vuelo sin escalas que Delta tenía en su horario para el 26 de diciembre a las 9:50 horas. Pero Delta canceló ese vuelo, y la aerolínea le notificó en junio que lo cambiaría a una salida a las 6:15 horas con una conexión. Era demasiado temprano para Hahn, que se quedará a unas horas del aeropuerto.Un portavoz de Delta señala que su sistema computacional reasigna a las personas a los vuelos más cercanos a la hora de llegada original, no a la hora de salida.Hahn menciona que tardó cuatro horas para comunicarse y un agente de Delta lo reasignó a una salida a las 9:53 horas con una escala en Detroit. Unas semanas más tarde, Delta lo trasladó nuevamente al vuelo de las 6:15 horas. Y después de otra espera de cuatro horas y una discusión de una hora, la aerolínea lo colocó en un vuelo de las 13:35 horas con escala en Salt Lake City. El representante de Delta también le advirtió que, dado que aún faltan seis meses para Navidad, es probable que se produzcan más cambios. Un portavoz de la compañía confirma que es una posibilidad."¿Por qué están haciendo todo eso?", pegunta Hahn. "Nada más te quieren jugar el dedo en la boca".Edición del artículo original