Comprará Chesapeake perforador de gas en 2,200 mdd

03 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 10:07 hrs.

Chesapeake Energy Corp, el productor de gas natural que salió de la bancarrota a principios de este año, acordó adquirir un perforador rival controlado por Blackstone Group Inc por alrededor de 2 mil 200 millones de dólares a medida que se acelera la consolidación en el sector de esquisto de Estados Unidos.El acuerdo de efectivo y acciones anunciado este miércoles valora a Vine Energy Inc, que produce gas en los yacimientos de esquisto de Haynesville y Mid-Bossier de Louisiana, a 15 dólares por acción. Vine cerró el martes a 14.88 dólares en las operaciones de Nueva York.El sector de esquisto de Estados Unidos ha estado bajo la presión de los inversionistas para que se consolide con el fin de lograr ahorros de costos, aumentar los dividendos y crear operadores con mayor escala luego de varios años de desempeño financiero nefasto.Según los datos recopilados por Bloomberg, este año ya ha habido alrededor de 47 adquisiciones de esquisto valoradas en 50 millones de dólares o más, superando el total de 2020.Chesapeake ejemplifica tanto los altibajos dramáticos experimentados por los productores de esquisto durante su corta historia. La compañía estuvo a la vanguardia del boom del gas de esquisto a principios de este siglo bajo el liderazgo del cofundador Aubrey McClendon, pero acumuló enormes deudas que, combinadas con una caída prolongada de los precios del gas, finalmente la llevaron a la quiebra. Salió de la protección del Capítulo 11 en febrero.Vine es 70 por ciento propiedad de Blackstone. La adquisición de Vine es el primer acuerdo para Mike Wichterich desde que se convirtió en director ejecutivo interino de Chesapeake, con sede en Oklahoma City, en Abril.El "fundamento estratégico del acuerdo tiene sentido" dada la superficie de ambas empresas, lo que aumenta la posición de Chesapeake en Haynesville, dijeron analistas de Tudor, Pickering, Holt & Co en una nota.Hubo indicios de que Chesapeake estaba considerando fusiones solo unas semanas después de salir de la bancarrota. Fue una de las compañías que sopesaba una oferta por el productor de gas de capital cerrado Alta Resources, informó Bloomberg News en marzo. El mayor rival nacional de Chesapeake, EQT Corp, compró Alta en julio por unos 2 mil 900 millones de dólares.A pesar de ser uno de los mayores productores de gas de Estados Unidos por volumen, la capitalización de mercado de Chesapeake (5 mil 450 millones de dólares al cierre del martes) es una fracción de lo que era hace varios años. Las empresas de esquisto deben valorarse en 10 mil millones o más para atraer más interés de los inversionistas, según Scott Sheffield, director ejecutivo de Pioneer Natural Resources Co, y Tudor, Pickering, Holt & Co.Chesapeake dijo que el flujo de caja adicional de las operaciones de Vine le permitirá aumentar su dividendo en un 27 por ciento, a 1.75 dólares por acción una vez que se cierre el trato. También dijo que el acuerdo generará ahorros de costos promedio de alrededor de 50 millones al año.Las acciones de Vine subieron un 0.6 por ciento, a 14.98 dólares en Nueva York, mientras que las de Chesapeake subieron un 1.4 por ciento, a 56.29 dólares.