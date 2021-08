Con disciplina y corazón

OPINIÓN INVITADA / Rut Castillo

La música es la esencia de la rutina de gimnasia rítmica.



Si tengo alguna música que me guste la propongo a la coreógrafa y durante la pandemia extrañé eso, no se compara con escuchar la música y poderte mover.



He tenido momentos de todo. El año pasado estábamos a escasos meses de terminar la preparación para los Juegos Olímpicos, había mucha incertidumbre y estaba triste. Poco a poco el panorama se fue apaciguando, empezamos a tener más paciencia, cada quien entrenaba en sus casas.



Ahora, me siento tranquila que fue algo ajeno a nosotros, las cosas pasan y el objetivo sigue siendo el mismo y tuvimos más tiempo para prepararnos.



El trabajo con los implementos fue casi imposible, el trabajo que se prestaba más, por el espacio, eran las pelotas y las clavas, estaba muy limitada. La sala medía cuatro metros cuadrados, estuve con clases de ballet y acondicionamiento físico.



No me arrepiento de nada, estoy agradecida con cada una de las cosas que he pasado y, desde una posición más madura y de gloria, podría resaltar el tema de la fe y de uno mismo y el tema de los sueños, y cuando se trabaja fuerte, se tiene disciplina y se entrega el corazón, no sólo en el deporte sino en la vida misma, se pueden realizar grandes cosas.







Twitter: @rutcastillog