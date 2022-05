Con o sin gobierno cambiarán ciclovía.- Vecinos de Guadalupe

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 12:10 hrs.

Vecinos de Avenida Guadalupe, inconformes con la reducción de un carril por lado a causa de la ciclovía, no se dan por vencidos y adelantaron que buscarán cuanta instancia sea posible, incluso los tribunales, con tal de reducir la vía ciclista y recuperar al menos un carril para la movilidad motorizada.Este martes aseguraron que las dimensiones de la infraestructura actual exceden lo necesario para dar seguridad al ciclista y proponen reducir la anchura de la vía al metro y medio reglamentado, para ganar otro carril donde puedan circular los autos.A pesar de que el Gobierno municipal descartó cambios en el proyecto, los vecinos sostienen que conseguirán la modificación con, sin o a pesar del Ayuntamiento, por lo que no descartan recurrir a los tribunales, aunque por el momento agotarán el diálogo con el Alcalde Juan José Frangie."Cambios sí va a haber con el apoyo del gobierno, sin él o a pesar de él, los cambios se van a hacer porque no vamos a quitar el dedo del renglón, políticos van y vienen, nosotros ahí vamos a seguir viviendo y no vamos a permitir que siga un mal proyecto, constatado está", declaró Enrique Campos, presidente de Zona Guadalupe Poniente AC."Tenemos ejemplos donde sí de puede hacer una ciclovia de 1.50 cómo Ávila Camacho con tres carriles (para autos), ejemplos hay muchos (...) El Alcalde empatiza con nosotros y textual lo dice, no estuvo de acuerdo con la socialización ni el proyecto", comentó Ricardo Oliveros, vecino.Los inconformes insisten en que no están en contra de la ciclovia ni de la seguridad de los ciclistas, sin embargo, sostienen que está mal diseñada y que la Dirección de Movilidad de Zapopan ha dado datos falsos al Alcalde para justificar su diseño y decidir que mantengan la obra.Además, presentaron un estudio de aforos que pagaron los mismos vecinos a una consultoría independiente donde se informa que, con base en una medición del mes de abril, el 58 por ciento de los ciclistas que circulan en la Avenida Guadalupe lo hacen fuera de la ciclovia.En total, contabilizaron por día 511 personas en bicicleta, 62 mil 598 en automóvil, 18 mil 912 usuarios del transporte público, 3 mil 645 peatones y 546 motociclistas, que son quienes aseguran utilizan la ciclovia."Pedimos liberar un carril para automóviles que somos demasiados y que se corrija la ciclovía para hacerla más eficiente, la propuesta que tenemos sobre la mesa ahorita es muy sencilla" insistió Campos."No nos vamos a detener porque es fácil de modificar y no afecta a nadie si se modifica", agregó, pues sostiene que la ciclovia ha causado más tráfico y emisiones, aunque ciclistas han celebrado la infraestructura debido a que cuentan con un espacio confinado para circular y el Ayuntamiento ha señalado que va a permanecer la ciclovía como está.