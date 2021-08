Condena Red LGBT+ Jalisco abuso a migrante

A través de un comunicado, la Red Estatal de Organizaciones de la Diversidad Sexual conformada por 24 asociaciones jaliscienses, condenó el actuar del grupo de influencers "Las Chiquirrucas", quienes ofrecieron dinero falso a una persona migrante por dejarse tocar los genitales."Como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos no podemos permanecer inertes ante los hechos, condenamos enérgicamente el clasismo, la discriminación, el acoso y el abuso sexual, la xenofobia de la que ha sido objeto una persona perteneciente a la población migrante", se lee en el comunicado.También urgieron a las autoridades a investigar y proceder a sancionar los responsables, así como garantizar la reparación del daño para la víctima.En el documento hicieron un recordatorio de que las acciones cometidas por dichos influencers que pertenecen a la comunidad LGBT+, no se deben a su orientación sexual, ni expresión de género."Sin intención alguna de defenderlos, recordamos que el identificarte como persona de la diversidad sexual no te hace un abusador o un acosador per se, el replicar patrones machistas o de superioridad desde el privilegio, es algo que se arrastra debido al sistema en que nacimos", precisó la Red.Este grupo de organizaciones también hicieron un llamado a repensar el consumo en redes sociales y no apoyar aquellos contenidos que violenten a otras personas."Exhortamos a quienes nos leen a analizar de manera crítica, consciente y razonable a quienes seguimos () ya que de otra manera nos convertimos en cómplices al tolerar, reproducir y normalizar acciones que minimizan, violentan y atentan contra la dignidad de las personas".Guadalajara Pride, Atoto Diverso, Diversidad Tlajomulco, Impulso Trans, NCuir Arte, Chapala Pride y Diverso Arandas, fueron algunos de los colectivos firmantes.