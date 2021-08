Confía Alfaro en solución a conflicto en Charros

01 min 30 seg

Marco Arellano

Notas Relacionadas Son unos chingones.- Alfaro a los Mariachis

Hora de publicación: 15:43 hrs.

La temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) comenzará en menos de 50 días y el pleito legal que hay entre socios de los Charros de Jalisco no se ha resuelto, pero Enrique Alfaro confía en que finalice en menos de 2 semanas.El Gobernador de Jalisco estuvo como invitado en la toma de la foto oficial de los Mariachis de Guadalajara, en el Teatro Degollado, y al finalizar señaló que no está involucrado en la disputa entre Salvador Quirarte y los socios que encabeza Armando Navarro."Ya va a empezar la Liga, no le quedan más de 2 semanas al tema", apuntó Alfafo.En febrero de este año se destapó el pleito entre Quirarte y Navarro por las acciones y la marca de Charros que derivó en la búsqueda de comprador, o compradores, para la franquicia de la pelota invernal. Debido a la falta de acuerdos, tanto Gobierno y la LMP han apresurado a ambas partes para que se resuelva la disputa."Hablé con el presidente de la Liga (Omar Canizales) y le expresé que mi único interés es que el equipo pudiera resolver sus problemas internos y que si había un cambio en la composición de los accionistas, confiaba en que fueran empresarios de Jalisco y sobre todo con buena fama pública y con una trayectoria intachable", comentó el Mandatario estatal.Ayer los Charros dieron a conocer su lista de 49 peloteros invitados a la pretemporada que arrancará el 5 de septiembre, con sede aún por definir.