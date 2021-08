Confían en que Andy Ruiz esté listo en diciembre

02 min 00 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 15:47 hrs.

El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, Andy Ruiz Jr. deberá esperar hasta diciembre para enfrentar a Charles Martin, en una pelea que originalmente estaba programada para el próximo mes de octubre.La razón por la cual el combate se deberá posponer es que el ex campeón del mundo de peso completo fue sometido el martes pasado a una operación en la rodilla derecha, la cual fue realizada por el doctor Pedro Lomelí en el hospital Puerta de Hierro, de Guadalajara.El padre del pugilista, también llamado Andy Ruiz comentó que la lesión ya era incómoda para su hijo y no podía sobrellevar el dolor con analgésicos, por lo cual era inevitable la intervención quirúrgica."Le operaron la rodilla derecha (en Guadalajara), ya tenía 3 años que estaba batallando con esa rodilla. No podía correr mucho, no podía hacer ciertos movimientos, se ponía gel y eso para mitigar el dolor, pero recientemente ya no era suficiente y se tomó la decisión de la operación. Fue una artroscopia y la hizo el mismo doctor que operó al Canelo, Pedro Lomelí", dijo el padre a ESPN.Según el pronóstico médico es que el boxeador esté listo al 100 por ciento para volver al cuadrilátero a finales de año."Nos dieron esperanza para que volviera en el mes de diciembre. El mismo preparador físico y el doctor nos dijeron que, si todo va bien como ahora, existe esa posibilidad, pero vamos a ver llegado el momento; estamos contentos de que la cirugía salió bien", manifestó el padre de Andy Ruiz.El boxeador de 31 años sorprendió en junio de 2019 cuando venció a Anthony Joshua para así convertirse en el primer mexicano en coronarse campeón del mundo en la categoría de los pesados al adjudicarse los cinturones de la WBO, WBA, IBO e IBF que ostentaba su adversario. Sin embargo, en diciembre del mismo año, en la revancha Joshua recuperó los cetros al vencer a Ruiz en decisión unánime.La pelea más reciente fue pasado 1 de mayo al vencer por decisión unánime a Chris Arreola.