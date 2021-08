Confirman a Emma Stone para 'Cruella 2'

02 min 00 seg

Abril Valadez

Hora de publicación: 18:27 hrs.

La ganadora del Oscar Emma Stone cerró un trato para protagonizarLa noticia del desarrollo de la secuela dese reveló a principios de junio, pocas semanas después de que se estrenara en los cines la adaptación en vivo del clásico animado de Disney. En ese momento, se esperaba que el director Craig Gillespie y el guionista Tony McNamara regresaran para la nueva película, pero aún no se había hecho un trato con Stone.La precuela de acción en vivo del clásico animado de Disneydebutó en los cines el 28 de mayo y desde entonces ha ganado más de 222 millones de dólares en la taquilla mundial. La película también estuvo disponible en Disney+ mediante una compra adicional de 30 dólares a través de la opción Premier Access de la plataforma de straeaming.El lanzamiento deestá muy lejos, y no es seguro en este momento si la película será un lanzamiento puramente en cines o como su predecesora lanzada simultáneamente en los hogares.De acuerdo con Deadline, el trato de Emma Stone porbeneficia mutuamente a ambas partes."Este acuerdo demuestra que puede haber un camino equitativo hacia adelante que proteja a los artistas y alinee los intereses de los estudios con el talento. Estamos orgullosos de trabajar junto a Emma y Disney, y apreciamos la voluntad del estudio de reconocer sus contribuciones como socia creativa. Esperamos que esto abra la puerta para que más miembros de la comunidad creativa participen en el éxito de las nuevas plataformas", dijo el presidente ejecutivo de Endeavour, Patrick Whitesell a Deadline.Según el sitio especializado, hubo especulación apresurada en las noticias luego de la demanda de la estrella de, Scarlett Johansson contra Disney, de que otras estrellas de los títulos con estreno en cines del estudio también emprenderían acciones legales en torno a la experimentación con otras ventanas de exhibición, lo cual hasta la fecha no ha sucedido.