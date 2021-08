Conquistó a la novia... ¿habrá luna de miel?

Édgar Contreras

Sonrió mientras lo lanzaban al aire cual novio de la boda y también cuando cantaron su nombre al ritmo de "Seven Nation Army" de The White Stripes.Reunió a los futbolistas en círculo para reconocer cada gota de esfuerzo por la conquista del bronce. Se fundió en un emotivo abrazo con su esposa Caty Serna que lo alcanzó de último minuto en Tokio, ¿y después?El futuro de Jaime Lozano es incierto tras guiar a México al podio en los Juegos Olímpicos.La historia indica que los éxitos en Selecciones Menores no necesariamente iluminan la carrera de los respectivos técnicos.Jesús Ramírez fue el DT en la primera Copa del Mundo ganada por México, la Sub 17 en 2005. Clamó por una oportunidad en la Mayor que solo se produjo como interino ante Belice rumbo al Mundial de 2010, antes de que la FMF apostara por Sven-Göran Eriksson. Tras su fallido paso por el América, en la actualidad es directivo de los Pumas.Raúl Gutiérrez conquistó el título con la Sub 17 en 2011 y el subcampeonato con la misma categoría en 2013. Entregó pésimas cuentas en los Juegos Olímpicos de Río. No tuvo oportunidades en los banquillos de la Primera División de México y ahora dirige en Honduras al Real España.El propio Luis Fernando Tena, el técnico del oro en Londres 2012, trabajó como analista de Marca Claro en los partidos del Tricolor en Tokio 2020.Pese a que anunció su adiós del Tri Olímpico, Lozano aún no le cierra la puerta al proyecto de Selecciones Nacionales.