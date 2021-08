Consiguen citas para verificar ¡hasta octubre!

01 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La verificación vehicular en Jalisco está saturada. Las 12 líneas que hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara son insuficientes para revisar, a tiempo, a todos los vehículos con placa terminación 7 que circulan en la urbe.Grupo REFORMA intentó hacer una cita, a través de la página para agosto y septiembre, pero ya no había lugar.También se habló al número de atención ciudadana, donde se confirmó que había una saturación en las citas y los tres centros que hay actualmente no son suficientes para desahogar la demanda."No lo van a multar ni le van a decir nada, ya saben que no hay citas, que hay una saturación", comentó la mujer que atendió la llamada al ser cuestionada sobre una posible sanción por no traer un carro verificado con placa 7.La disponibilidad de espacios es hasta octubre, cuando según el calendario le toca a los vehículos con terminación 8.El 23 de julio, Grupo REFORMA publicó que ante la falta de líneas de verificación se preveía que hubiera un "caos" con el programa, pues no habría disponibilidad de citas para atender a todos los vehículos particulares.De acuerdo con el Gobierno del Estado, en la Zona Metropolitana de Guadalajara hay 177 mil 600 autos con terminación de placa 7, que deben verificar en agosto y septiembre, lo que significa 2 mil 960 autos por día. Cada línea puede atender 55 vehículos.Respecto a la venta de hologramas por parte de coyotes, ya se presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía del Estado.