Construye sin permiso arriba del Mercado de Abastos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sin contar con licencia del Ayuntamiento de Guadalajara, un locatario del Mercado de Abastos se puso a edificar una bodega y oficinas sobre el techo de su negocio en ese espacio municipal, por lo que la obra fue clausurada.Se trata de Ramón Ruiz, propietario de "Súper Cremería Ruiz", que se encuentra sobre la Calle 2, quien asegura estar construyendo con autorización de la Dirección de Mercados del Municipio; pero, el Ayuntamiento aseguró que el comerciante no cuenta con permiso para la obra."A mí me la autorizó el director de Mercados, y Padrón y Licencias. Tengo todos los permisos, pero ¿sabe a quién tengo en contra? A Luis Guzmán, que es vicepresidente (de la Unión de Comerciantes)", dijo el locatario."Yo llegué y compré en la parte de arriba, y en todo lo de un lado, y yo ¿qué culpa tengo?.Ya prácticamente está terminada la obra, (...) es unas oficinas y un área para poner productos blandos, como servilletas, pues lo que hace mucho bulto y que no carga, no tiene peso", añadió.El Ayuntamiento tapatío informó, a través del área de Comunicación, que el 26 de julio se recibió un reporte sobre una edificación en el techo del Mercado, por lo que se llevó a cabo la clausura de la obra por no contar con licencia."Posteriormente, el día 10 de agosto 2021 se procede con acta por violación de sellos. Se acudió de nueva de cuenta (el miércoles), al momento de la inspección se verifica que se encuentra suspendida y nadie laborando", reportó el Municipio.Otros locatarios refirieron que la construcción se realiza por la noche, cuando no hay actividad ni inspectores.Para poder continuar con la obra, Ruiz tendría que tramitar una licencia ante el Ayuntamiento, de lo contrario podrían requerirle desmantelar la edificación."Si nos dio permiso el Ayuntamiento es porque tenemos posibilidades, porque está legal jurídicamente correcto todo, si no, no nos hubiera dado permiso", reiteró el comerciante.Por su parte, Jaime Cornejo, ex presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, dijo que se puede edificar en el techo del inmueble municipal si la Dirección de Mercados lo autoriza, permiso que, según dijo, sí tiene Ruiz.