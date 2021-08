Construyen a contrarreloj vertedero en Tala

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 13:04 hrs.

El sucesor de Laureles, relleno sanitario que recibe 3 mil toneladas diarias de basura del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), inició a contrarreloj su construcción en el Municipio de Tala, dos meses antes de la fecha límite para el cierre del primero. Ambos guardan 74 kilómetros de distancia entre sí.Se trata de un nuevo relleno sanitario que será el sitio de disposición final del AMG, pero también contempla una zona para separar residuos valorizables. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) dio autorización en materia de impacto ambiental en junio pasado, a sólo 3 meses del cierre de Laureles, bajo el nombre de Centro Integral de Economía Circular.En una visita que realizó MURAL a la zona, se constató que la maquinaria pesada apenas comenzó a preparar el terreno y a crear una excavación, que será donde se entierre la basura, por lo que aún no hay plataformas ni espacios habilitados para recibir residuos.De acuerdo con la autorización de impacto ambiental emitida por Semadet, el nuevo centro tendrá una capacidad para recibir 5.9 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, con una vida útil de 5.2 años.En tanto, la planta de separación que se tiene prevista en el mismo predio consiste en una línea para separar mil 088 toneladas de residuos diarios, 40 toneladas por hora. Sin embargo, los que no se puedan valorizar irán directamente a la disposición final, es decir, a enterrarse.De acuerdo con el especialista en residuos del CIESAS, Gerardo Bernache, el riesgo de este nuevo sitio es que repita las malas prácticas de vertederos como Matatlán y Laureles, cuyo control de la basura, lixiviados y gas ha sido deficiente y ha causado problemas socioambientales.De hecho, la zona donde se construye actualmente el nuevo relleno es rural y está rodeada de cultivos de agave, cuyos dueños no quisieron vender sus parcelas a Caabsa.El 17 de septiembre pasado, el Gobernador Enrique Alfaro anunció el cierre progresivo de Laureles que en septiembre de 2021 sería definitivo, para lo cual se apoyaría de otros tres Centros Integrales de Economía Circular y de Picachos, pero a tres semanas de la fecha apenas se construye el primero.