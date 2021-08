Convierte Cuba hotel en hospital Covid

El foco del rebrote de coronavirus en Cuba se trasladó el miércoles a la provincia central de Ciego de Ávila, que registró la mayor cantidad de contagios por habitantes y obligó a convertir un hotel en un hospital pediátrico.A su vez las autoridades informaron que se reportaron 98 fallecidos en un día en todo el país, la cifra de decesos más alta desde que se detectaron los primeros casos en marzo de 2020."La gente está muy asustada, cada día más enfermos, más muertos, un familiar, un vecino, un amigo'', dijo a The Associated Press en entrevista telefónica Mayi Del Valle, una bibliotecaria de 49 años del poblado avileño de Ceballos. Su hija, su yerno y sus dos nietos menores están transitando la enfermedad. "Hay personas que están pasando la Covid en sus casas en base a yerbas''.Del Valle indicó que hay escasez de medicamentos de todo tipo y que la infraestructura sanitaria está siendo superada por la cantidad de personas que no encuentran camas en los hospitales o no son atendidas con rapidez.Las autoridades convirtieron el Hotel Ciego de Ávila en un hospital pediátrico con 240 camas para infantes contagiados, pero de bajo riesgo, al tiempo que se busca aislar a familias completas para evitar una mayor circulación del virus.Una escuela militar de Ciego de Ávila también acogerá a pacientes adultos de bajo riesgo y se instalaron 53 camas en un motel para embarazadas de menos de 25 semanas de gestación, entre otras nuevas capacidades.El Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia y el Ministro de Salud, José Ángel Portales, viajaron a la provincia -a unos 400 kilómetros al este de la capital-. Medios de prensa oficiales informaron que se enviaron ambulancias y se autorizó que presten servicios logísticos 100 bicitaxis, un medio de transporte muy usado en las ciudades pequeñas de la isla. Ciego de Ávila tiene 430 mil habitantes y actualmente registra unos 3 mil 200 pacientes activos con Covid-19.El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, informó el miércoles que de las 98 muertes registradas la víspera en todo el país 23 se produjeron en Ciego de Ávila, cantidad que superó a las 11 de La Habana, la capital del país con más de dos millones de residentes.Durante su conferencia semanal en su sede en Washington, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó el miércoles su preocupación por el incremento de contagios en Cuba."Esto debido a la variante Delta, que ha sido reportada por las autoridades en varios lugares del país'', dijo Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, quien además recordó que la situación económica en la isla es dura con largas colas para conseguir alimentos y hay "un agotamiento de la población respecto a las medidas que se han adoptado para protegerse''.En las dos últimas semanas de julio se reportaron 51 mil 81 casos en la primera, un 21 por ciento más que la anterior, y 61 mil 375 en la segunda, un incremento adicional del 16 por ciento, explicó Ugarte."De tal manera que todavía seguimos en una fase muy activa de transmisión''.Hasta ahora en Cuba -que tiene 11 millones de habitantes- se han registrado más de 422 mil 600 casos y 3.091 muertes, según las autoridades sanitarias."Hay fallecidos (en la jornada del martes) de todas las provincias, de 44 municipios, lo que refleja la complejidad del comportamiento del virus en las últimas semanas'', dijo Durán para ilustrar la amplia circulación de la enfermedad.Debido al rebrote se dispuso una aceleración de la campaña de vacunación, que en la isla se realiza con dos antígenos propios: Abdala y Soberana 02.El Presidente Miguel Díaz-Canel encabezó la víspera una reunión con el grupo de enfrentamiento al Covid."El propósito es crear nuevas capacidades, reorganizar los servicios de salud y garantizar los aseguramientos de la red de instituciones dedicadas a la Covid-19 de forma tal que el sistema de salud no sea superado por el crecimiento exponencial de las demandas asistenciales'', dijo Díaz-Canel, según el portal oficial Cubadebate y en alusión a la crisis producida el mes pasado en la provincia de Matanzas y que sorprendió a las autoridades.En la reunión también estuvo presente el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Raúl Ginovart Díaz, quien advirtió que "en las próximas semanas seguirá muy alto el número de confirmados y fallecidos".